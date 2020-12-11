Міжнародний день танго: топ-5 легендарних сцен пристрасного танцю в кіно

11 грудня, в день народження знаменитого "Короля танго", аргентинського співака й актора Карлоса Гарделя, у світі відзначають Міжнародний день танго. Цей пристрасний танець нерідко показують в кіно, щоб підкреслити романтичність моменту.

З нагоди свята OBOZREVATEL зібрав топ-5 культових сцен танго з різних фільмів. Серед стрічок представлені "Запах жінки", "Містер та місіс Сміт" й багато інших (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Студент престижної школи на ім'я Чарлі, щоб підробити, влаштовується опікати сліпого полковника у відставці. Одного разу ці двоє потрапляють в ресторан, де незрячий, але дуже привабливий кавалер запрошує на танець красиву даму.

Пристрасне танго головні герої фільму Аль Пачіно та Габріель Анвар репетирували протягом двох тижнів. Вони виконували танець під легендарну мелодію "Por una cabeza" Карлоса Гарделя.

Гаррі Таскер – зразковий сім'янин. Працює в якійсь великій компанії. Постійно їздить у відрядження та привозить звідти подарунки дружині та доньці. Однак вони навіть і не підозрюють, що він є секретним агентом ЦРУ.

Головну роль у фільмі зіграв Арнольд Шварценеггер. У стрічці є цілих дві сцени з чуттєвим танго. Перша – з актрисою Тіа Каррере, а друга, фінальна – з Джеймі Лі Кертіс.

Повертаючись з роботи, адвокат Джон Кларк випадково бачить з вагона метро вивіску танцювальної студії та прекрасну танцівницю. Одного разу він виходить на цій станції, щоб зануритися у світ танцю, і поступово втягується в заняття.

Головні ролі у фільмі зіграли Річард Гір та Дженніфер Лопес. В одній зі сцен вони виконують танго під композицію "Santa Maria" від Gotan Project.

Джон і Джейн одружені не так довго, але вже стомлені своїм шлюбом. Їм здається, що вони знають один про одного все. Але є дещо, що кожен воліє тримати при собі: обидвоє вони – наймані вбивці, які таємно подорожують світом, виконуючи небезпечні місії.

Одна з найяскравіших сцен картини, на зйомках якої зав'язалися відносини між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі – танго в ресторані під композицію "Tango De Los Asesinos" ("Танго найманих вбивць". – Ред.)

Професійний танцюрист П'єр Дюлейн вирішує навчити свого таланту учнів Нью-Йоркської загальноосвітньої школи. Однак згодом він розуміє, що у нього та його підопічних зовсім різне розуміння про те, що таке танго.

Головні ролі у фільмі зіграли Антоніо Бандерас та Каті Віршілас. В одній зі сцен вони виконують аргентинське танго для старшокласників по композицію "Take the Lead".

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