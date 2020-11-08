Міжнародний день КВН: якою була передача в 60-х. Відео

Анна Паскевич Кіно 08:25, 8.11.2020

У неділю, 8 листопада, відзначається Міжнародний день КВК. Саме в цей день 1961 року відбувся дебютний ефір телепередачі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто був автором ідеї та якими були перші випуски "Клубу Веселих і Кмітливих".

У 1950-х роках телебачення Росії транслювало передачу журналіста Сергія Муратова "Вечір веселих запитань", яка стала прообразом КВК. Вона йшла в прямому ефірі, ведучий ставив запитання, а телеглядачі відповідали. Незважаючи на велику популярність, проект було закрито в 1957 році.

А через чотири роки, 8 листопада 1961-го, відбувся дебютний ефір нової передачі – "КВК". Її придумали той самий Сергій Муратов, лікар Альберт Аксельрод та інженер Михайло Яковлєв. Назву програмі дали на честь марки телевізора "КВН-49" і розшифрували як "Клуб веселих і кмітливих".

Гра швидко завоювала популярність і не була забута, навіть коли зникла з екранів в 1972-1986 роках. У роки перебудови КВК знову стали транслювати по телебаченню, а після розпаду СРСР всесоюзний клуб став міжнародним.

Спочатку постійного ведучого в КВК не було. Перші кілька випусків вела актриса Наталя Фатєєва, і тільки в 1963 році ведучим передачі став Альберт Аксельрод. У пару до нього була запрошена диктор передач Світлана Жильцова.

Коли Аксельрод в 1964 році залишив програму, автори КВК Муратов і Яковлєв пішли разом з ним. На роль співведучого Світлани Жильцової головним кандидатом був капітан команди МІІТ Павло Контор, але він відмовився, порекомендувавши свого друга Олександра Маслякова. Новий тандем вів передачу до її закриття в 1972 році.

У 2001 році Масляков запропонував відзначати день першого телеефіру як "Міжнародний день КВК" – так з'явилося свято, яке відзначають усі, хто має відношення до руху "клубу".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядає спадкоємиця "імперії" КВК, єдина внучка Олександра Маслякова.

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