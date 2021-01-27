Місце зйомок серіалу "Гострі картузи" перетворили на центр масової вакцинації від COVID-19. Фото

Вікторіанський музей, який відомий як місце зйомок популярного серіалу "Гострі козирки", тепер перетворили на центр вакцинації від COVID-19.

Крім того, у 1990-х роках тут знімали безліч інших кінострічок. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, зараз музей зачинено для туристів на час карантину. Організатори сподіваються, що в найближчі тижні тут будуть зроблені тисячі ін'єкцій.

За словами радника з питань охорони здоров'я та соціальної допомоги Ніколаса Барлоу, це вдалий спосіб боротьби з коронавірусом. Він зазначив, що це швидше убезпечить людей від смертельного вірусу.

Місце зйомок популярного серіалу "Гострі козирки" Daily Mail

У музеї роблять вакцинацію від коронавірусу Daily Mail

Крім того, директор музею Ендрю Ловетт повідомив, що, розміщуючи в цьому місці центр вакцинації, вони зможуть підтримати NHS у забезпеченні імунізації місцевого населення.

"Люди, які записуються на прийом, коли вони мають право на вакцинацію, і отримують щеплення, допомагатимуть NHS у найважливішій ініціативі громадської охорони здоров'я", – додав директор музею.

Центр вакцинації на місці музею Daily Mail

Який має вигляд Вікторіанський музей Daily Mail

Нове місце для вакцинації від коронавірусу Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного британського серіалу "Гострі картузи" оголосили про зйомки шостого сезону стрічки, який стане останнім.