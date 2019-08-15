"Мисливець за розумом", 2 сезон: коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

Перший сезон серіалу "Мисливець за розумом" вийшов восени 2017 року на каналі Netflix і знайшов чималу кількість шанувальників.

Неспішний, серйозний і глибокий психологічний трилер утримував увагу численних глядачів і зібрав вражаючі рейтинги. Тоді Девід Фінчер оголосив, що Netflix замовив другий сезон, і зовсім скоро він вийде.

Коли вийде "Мисливець за розумом" 2 сезон?

Другий сезон серіалу "Мисливець за розумом" вийде 16 серпня 2019 року, і буде включати в себе вісім епізодів. Зйомки серіалу тривали з початку квітня по грудень 2018 року в Атланті.

Про що серіал "Мисливець за розумом"?

Час дії – сімдесяті роки, коли кримінальна психологія тільки зароджується і формується. Агенти ФБР Холден Форд і Білл Тенч і психолог Венді Карр працюють спільно, щоб з'ясувати загальні риси відомих маніяків, і для цього відвідують їх у в'язниці, а всі розмови записують і розшифровують. Завдяки цій праці в майбутньому з'явиться затверджений термін "серійний вбивця".

Протягом усього серіалу Форд, Тенч і Карр складають портрети і профілі вбивць, але питань стає все більше і більше. Всупереч думці начальства і колег, вони йдуть до своєї мети, впевнені в успіху затії.

Цікавий факт: в основі серіалу реальна історія, тому у головних героїв є прототипи, які робили точно таку ж роботу в свій час і внесли неоціненний вклад в розвиток кримінальної психології. Прототип Холдена Форда – Джон Едвард Дуглас, а Білла Тенча – Роберт Ресслер. В основі образу Венді Карр – доктор Енн Уолберт Берджесс.

Про що буде 2 сезон серіалу "Мисливець за розумом"?

Відомо, що дія буде перенесена в Атланту, і сюжет буде крутитися навколо Уейна Уїльмса, відомого як Монстр з Атланти. Це реальний вбивця, який отримав два довічні терміни за умисне вбивство, вчинене в тисяча дев'ятсот вісімдесят першому році. Фахівці впевнені в тому, що на його руках кров тридцяти жертв, причому дитячого і підліткового віку, але поліцейським не вдалося зібрати достатню кількість доказів для офіційного пред'явлення звинувачень.

Через зміну локації глядачів чекає чимало цікавих змін. Щоб створити правильну атмосферу, Девід Фінчер подбав про те, щоб в саундтреку з'явилася африканська музика. Масовку, а також багатьох епізодичних персонажів зіграли саме афроамериканські актори. Однією з найбільш видовищних сцен стане політичний марш, націлений на залучення загальної уваги до справи Монстра з Атланти.

Мабуть, Форд, Тенч і Карр відправляться в Атланту, щоб не втратити можливість поповнити свою колекцію про маніяків новою інформацією.

Де дивитися серіал "Мисливець за розумом"?

Даний серіал створений спеціально для платформи Netflix, отже, і дивитися його логічніше саме там, але підходить даний варіант тільки тим, хто вільно володіє англійською мовою.

Якщо Нетфлікс не підходить, то варто пошукати серіал в перекладі на сайтах популярних онлайн-кінотеатрів через якийсь час після прем'єри.

Хто знімав "Мисливця за розумом"?

З режисерів першого сезону на свій пост повернувся тільки Девід Фінчер ( "Дівчина з татуюванням дракона", "Соціальна мережа", "Зникла"). Він же є виконавчим продюсером проекту нарівні з актрисою Шарліз Терон.

Також в сценарну і знімальну групу увійшли Ендрю Домінік ( "Пограбування казино", "Ще раз з почуттям", "Погляд зсередини") та Карл Франклін ( "Картковий будиночок", "Залишені", "13 причин чому").

В основі сюжету все ще праця Марка Олшейкера і Джона Дугласа під назвою Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit. Хто адаптував сценарій невідомо.

Композитор у серіалу все той же, Джейсон Хілл пообіцяв африканську музику для головної теми цього сезону.

Трейлер "Мисливець за розумом", 2 сезон

Оцінити неймовірно інтригуючий трейлер російською мовою ви можете прямо зараз:

Відгуки на 2 сезон "Мисливець за розумом"

Судячи з коментарів під трейлерами на YouTube, фанати вже зачекалися продовження і трейлер їм сподобався.

"Ну, нарешті-то! Думав вже не буде 2го сезону. Ура!", "Ого, а я думав цей серіал закрили. Уже й не сподівався ні на що", "Єдиний серіал, який я чекаю. Перший сезон був =рекрасним і сподіваюся тут Менсона буде більше, ніж у фільмі Тарантіно"," Відмінна заміна "Справжньому детективу", - написали в коментарях.

Акторський склад

До своїх персонажів повернулися всі центральні актори: Джонатан Грофф (Холден Форд), Холт МакКеллані (Білл Тенч), Анна Торв (Венді Карр).

Також завдяки трейлеру стало ясно, що одну із значущих ролей знову отримує персонаж Едмунд Кемпер, жорстокий серійний вбивця, який був в числі досліджуваних в першому сезоні. Його виконав все той же талановитий Кемерон Бріттон.

Хто ще з колишнього каста буде точно фігурувати в сюжеті поки що неясно, але, швидше за все, в роботі над сезоном брали участь всі ті ж виконавці другорядних і епізодичних ролей.

З нових людей варто скасувати Деймона Херріман ( "Одного разу в Голлівуді", "Правосуддя", "Кенді"), якому дісталася роль самого Чарльза Менсона. Примітно те, що він вже проявив себе в цьому образі в кінофільмі "Одного разу в Голлівуді".

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