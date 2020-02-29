Чарівного хлопчину Колю Спірідонова глядачі вперше побачили в 2005 р в неординарному фільмі "Італієць."

А ще через два роки на всю країну прогриміла "Ліквідація" Урсуляка, де Спірідонов зіграв спритного безпритульного Мишка Карася. Ця роль прославила молодого актора, якому на той момент було лише 12 років.

Всі навперебій пророкували хлопцеві зоряне майбутнє в кіно і, напевно, наврочили. Після успіху "Ліквідації", Коля Спірідонов раптом кудись пропав. Що трапилося з талановитим актором?

Розв'язався мішок, встигай підхоплювати

Білявий, блакитноокий хлопчисько подобався глядачам і режисерам. За короткий час, 6 років, він зіграв 40 (!) ролей, 18 з яких - головні. Такий фільмографії можуть позаздрити багато маститі актори.

І раптом, як-то все відразу закінчилося, зніматися стали кликати все рідше, проекти траплялися один гірше іншого. Лише раз за цей час Микола прокинувся "знаменитим," коли популярні ЗМІ вийшли з заголовками "Микола Спірідонов намагався зарізати власну матір." І як у нас водиться, не розібравшись, на хлопця відразу завели кримінальну справу. А ще преса дізналася, що у Колі є борги і неоплачені кредити.

Пізніше з'ясувалося, що ні на кого він не нападав, а навпаки захищав матір від п'яного хулігана з ножем, і з банками все вирішилося, але погана слава вже пішла.

"Ніяких особливих талантів у мене немає"

Коля не раз говорив, що ніяких, таких талантів у нього немає, а вся справа в характері.

Його і помітили завдяки сміливим звичкам. Кіношники когось шукали в школі і побачили на перерві чарівного хлопчика, запросили на кастинг, так і закрутилося .

Ось такий він тепер Мишко Карась

Сам Коля до перспектив кінокар'єри ставився спокійно, текст не зубрив, а грав з натхненням, що, загалом, і є талант в чистому вигляді.

А коли почав дорослішати, думати, де встати і що сказати, раптом все перестало виходити.

Дорослий актор Микола Спірідонов

У дитячих ролях Миколи щирість відшкодовувала відсутність досвіду і спеціальної освіти, він грав, як жив, але, як виявилося, це було не назавжди.

"Можливо я колись повернуся"

Не можна сказати, що Спірідонов легко змирився з завершенням кар'єри. У Миколи був власний агент, якого він часто звинувачував у своїх невдачах, в кінці кінців вони розлучилися. Потім Коля їздив до столиці самостійно, ходив на кастинги, але, на жаль.

Втім, не можна сказати, що його нікуди не брали, прізвище Спірідонов була ще на слуху, ось тільки ролі траплялися дрібні, в кращому випадку другого плану, а головних не пропонували.

Коли Миколу аж надто діставали питаннями, чому він не знімається, він відповідав: "Просто хлопчик виріс."

А життя не стояло на місці, Коля одружився, завів сім'ю, у нього народилася дитина. Він каже, що дружина ревнувала його до кіно і зараз задоволена, що все це в минулому.

Тепер колишній актор Микола Спірідонов мріє, щоб його дочка в майбутньому стала актрисою і добилася більшого, ніж він. А ще Мишко Карась іноді говорить, що колись повернеться на знімальний майданчик, ось тільки час пішов безповоротньо і нічого вже не змінити.

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