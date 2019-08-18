"Мільярди", 5 сезон: коли вийде, трейлер, відгуки

Дія серіалу "Мільярди" розгортається в наш час. У центрі оповідання - протистояння двох героїв, один з яких наділений необмеженою владою, інший має доступ до величезних грошей.

Чим закінчиться битва двох титанів і кому з них вдасться здобути перемогу? Можливо, глядачі дізнаються це, якщо вирішать подивитися п'ятий сезон "Мільярди".

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Про що серіал?

Чак Роадс, нью-йоркський прокурор, намагається виявити факти злочинів серед ділків Уолл-Стріт, щоб зробити ривок у своїй кар'єрі. Герой вирішує, що не варто зосереджуватися на дрібній сошці і вибирає в якості своєї мети мільярдера Боббі Аксельрода. Адже така перемога принесе славу і навіть може увійти в підручники юриспруденції.

Боббі зумів розбагатіти після фінансової кризи, і далеко не всі впевнені, що він використовував тільки чесні методи заробітку. Чаку вдається знайти факти, які говорять про наявність у бізнесмена безлічі ганебних таємниць, оприлюднення яких зруйнує його репутацію.

Правда, справа ускладнюється тим, що Боббі користується величезною популярністю і надав величезну допомогу постраждалим після трагедії 11 вересня. До того ж, на нього працює дружина Чака, Венді ... І обидва чоловіки не хочуть, щоб Венді постраждала через їх протистояння, адже Чак любить її, а Боббі цінує як партнера і відмінного фахівця ...

Якщо в четвертому сезоні Чак і Боббі об'єдналися для боротьби зі спільним ворогом, російським олігархом Григором Андоловим, то в п'ятому їх протистояння виходить на новий рівень. З'явиться новий персонаж, прокурор Уейлона Джефкоут. Залишається тільки гадати, на чиєму боці він виявиться: буде підтримувати ідеї Чака або заступиться за Боббі ...

Хто працює над серіалом?

Над п'ятим сезоном працюють Брайан Коппельман, який працював над "Ілюзіоністом" і створив сценарій фільму "Тринадцять друзів Оушена", Девід Левін і Ендрю Росс Соркін.

Хто знімається в "Мільярдах"?

Роль Боббі Аксельрода виконав Деміен Льюїс. Чака Роадса втілив Пол Джаматті, володар безлічі престижних кінонагород. Також у фільмі знімалися Малин Акерман, Меггі Сіфф, Тобби Леонард Мур, Девід Костабайл і Робер Морроу.

Як працювали над серіалом?

Зйомки "Мільярдів" ведуться на Манхеттені і в Брукліні. До роботи над фільмом залучалися економісти з Уолл-Стріт: вони відповідали за достовірність того, що відбувається на екрані.

Коли вийде п'ятий сезон "Мільярди"?

Четвертий сезон серіалу вийшов 17 березня 2019 року. Про дату прем'єри п'ятого сезону поки нічого не відомо. Швидше за все, його можна буде побачити на початку 2020 року.

Дивитися трейлер "Мільярди онлайн?

Трейлер п'ятого сезону "Мільярди" поки не випущений. Швидше за все, його можна буде побачити в кінці 2019 року, напередодні виходу першої серії.

Цікаві факти

Актори серіалу для того, щоб краще вжитися в роль, вивчають книги, присвячені економіці і фінансовому шахрайству.

Коли виконавець ролі Боббі Аксельрод, Деміен Льюїс, відпочивав з сім'єю в Ірландії, місцевий житель звернувся в поліцію, прийнявши актора за фінансового злочинця.

Прокурор має схильність до мазохізму: так творці серіалу намагалися підкреслити особливості його особистості. При розробці образу героя сценаристи вивчили праці з психології, в яких стверджується, що владні особистості нерідко воліють до підпорядкованої ролі в сексуальному житті.

Над сценарієм працював Ендрю Росс Соркін - один з найпопулярніших американських економічних журналістів.

Прообразом Боббі став Стівен Коен, бізнесмен, якому вдалося заробити понад 12 мільярдів доларів.

У 5 сезоні серіалу буде 12 серій.

Критики тепло зустріли серіал "Мільярди", незважаючи на відсутність однозначно позитивних персонажів.

У серіалі присутній персонаж з невизначеним гендером: Тейлор, роль якої виконала Азія Кейт Діллон. Тейлор - молодий стажист великої фінансової компанії, яка не асоціює себе ні з жіночою, ні з чоловічою статтю.

Зйомки серіалу проходили неподалік від будинку актора Пола Джаматті. З цієї причини він заявляє, що робота над "Мільярдами" мала для нього особливе значення.

Не виключено, що з Боббі Аксельрода зроблять нового Дональда Трампа і відправлять його в Білий Дім. Творці серіалу поки не відповідають на питання про те, чи буде герой будувати політичну кар'єру, проте вони не заперечують такої можливості.

Спочатку серіал призначався для дорослої аудиторії. Однак пізніше було вирішено вирізати відверті сцени, і тепер "Мільярди" можуть дивитися неповнолітні глядачі.

Може здатися, що спостерігати за світом Уолл-Стріт непідготовленому глядачеві буде нецікаво. Однак творці серіалу змогли зробити неможливе: навіть не маючи економічної освіти, ви будете з величезним задоволенням дивитися серії, присвячені ф'ючерсах, грі на біржі та інших реаліях світу американських мільйонерів.

Блискучий акторський склад і протистояння двох сильних особистостей: що ще потрібно для того, щоб серіал вийшов по-справжньому захоплюючим?

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