Михайло Єфремов: найпопулярніші фільми, у яких зіграв актор

Російський актор Михайло Єфремов 8 червня влаштував смертельну аварію в центрі Москви. Водій автомобіля, у який влетів чорний джип артиста, помер від отриманих травм через кілька годин після ДТП.

Камери спостереження зафіксували, як Єфремов на швидкості перетнув подвійну суцільну і лоб у лоб врізався у зустрічну машину. За результатами тестування, актор був за кермом у нетверезому стані. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці. На хвилі розмов про те, що сталося, OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим відомий Михайло Єфремов, згадавши найяскравіші фільми за його участю.

"Коли я стану велетнем", 1978

У фільмі "Коли я стану велетнем" Михайло Єфремов зіграв свою першу головну роль. Історія зворушливого кохання восьмикласника, призначена для дитячої і підліткової публіки, підкуповує своєю щирістю та пробуджує щемливе почуття ностальгії за шкільними роками і першому коханню.

"Відлига", 2013

Популярний серіал 2013 року, ретро-драма Валерія Тодоровського переносить глядача в закулісний світ кіно часів СРСР та дозволяє побачити минулу епоху очима знімальної групи.

"Грозові ворота", 2006

В основу міні-серіалу "Грозові ворота" покладено роман Олександра Тамонікова "Рота йде в небо", написаний про героїзм солдатів у чеченській війні. Картина показує найгарячіші точки Кавказу.

"ІЛЬФІПЕТРОВ", 2013

(Озвучування)

Документально-анімаційний фільм про життя і творчість радянських письменників Іллі Ільфа та Євгена Петрова, який розповідає про їхні долі.

"Слухач", 2004

Авантюрна комедія, головний герой якої, Сергій Петров, 32-річний віце-президент процвітаючої фірми, одного разу втрачає все: роботу, квартиру, сім'ю. Причина банальна: його підставили партнери по бізнесу.

"Все навпаки", 1981

17-річний Андрій вірить, що справжнє кохання ні з чим не переплутаєш. Якось він знайомиться з прекрасною Наталею, і думає, що це – його доля. Закохані вирішують ніколи не розлучатися, але їхні батьки вважають, що діти поквапилися з вибором супутника життя.

"Небо. Літак. Дівчина", 2003

Стюардеса Лара – дівчина "не від світу цього". Якось з нею знайомиться репортер Георгій, до якого вона сильно прив'язується, незважаючи на всі розбіжності. Ремейк фільму 1968 року "Ще раз про кохання" за п'єсою Едварда Радзинського "104 сторінки про кохання" став бенефісом Ренати Литвинової, яка також брала участь у написанні сценарію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Михайло Єфремов говорив про Росію, Путіна та Україну: головні цитати.