"Мертві лілії": про що серіал і де дивитися серії

У понеділок, 8 лютого, на телеканалі "Україна" о 21:00 відбулася прем'єра гучного серіалу під назвою "Мертві лілії".

У ньому розповідається про детектива, яка розслідує серію загадкових вбивств жінок. Всього заплановано показати вісім епізодів стрічки. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет серіалу "Мертві лілії"

На озерах, що оточують невелике містечко, знаходять човни з мертвими жінками, тіла яких усипані водяними ліліями. Поліція вважає, що це справа рук маніяка, але знайти вбивцю не може. Місцеві жителі охоплені жахом: за легендою, в озерах мешкає дух нареченої-утоплениці, він і розправляється з дівчатами.

Кадр зі зйомок серіалу Instagram Дани Абизової

Розслідувати загадкові злочини зі столиці приїжджає Оксана Біла – слідча з особливо важливих справ, що спеціалізується на пошуку серійних вбивць. Тільки ніхто не знає, що у Оксани до "справи мертвих лілій" абсолютно особливий інтерес.

Актриса Дана Абизова Instagram Дани Абизової

Дана Абизова в головній ролі в серіалі "Мертві лілії" Instagram Дани Абизової

У кінострічці знялися такі українські актори як Дана Абизова, Артем Карасьов, Сергій Калантай, Єлизавета Майська, Лариса Руснак, Наталія Васько та інші.

Актори серіалу "Мертві лілії" Instagram Дани Абизової

Кадр зі зйомок серіалу Instagram Дани Абизової

Варто відзначити, що серіал "Мертві лілії" транслюватимуть з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

Трейлер серіалу "Мертві лілії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" показали мінісеріал під назвою "Доля обміну не підлягає". У головній ролі з'явилася відома актриса Юлія Такшина.