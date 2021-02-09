'Мертві лілії': про що серіал і де дивитися серії

У понеділок, 8 лютого, на телеканалі "Україна" о 21:00 відбулася прем'єра гучного серіалу під назвою "Мертві лілії".

У ньому розповідається про детектива, яка розслідує серію загадкових вбивств жінок. Всього заплановано показати вісім епізодів стрічки. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На озерах, що оточують невелике містечко, знаходять човни з мертвими жінками, тіла яких усипані водяними ліліями. Поліція вважає, що це справа рук маніяка, але знайти вбивцю не може. Місцеві жителі охоплені жахом: за легендою, в озерах мешкає дух нареченої-утоплениці, він і розправляється з дівчатами.

Розслідувати загадкові злочини зі столиці приїжджає Оксана Біла – слідча з особливо важливих справ, що спеціалізується на пошуку серійних вбивць. Тільки ніхто не знає, що у Оксани до "справи мертвих лілій" абсолютно особливий інтерес.

У кінострічці знялися такі українські актори як Дана Абизова, Артем Карасьов, Сергій Калантай, Єлизавета Майська, Лариса Руснак, Наталія Васько та інші.

Варто відзначити, що серіал "Мертві лілії" транслюватимуть з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" показали мінісеріал під назвою "Доля обміну не підлягає". У головній ролі з'явилася відома актриса Юлія Такшина.