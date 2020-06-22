Меріл Стріп – 71: п'ять найсвіжіших ролей актриси

Голлівудська актриса Меріл Стріп святкує 22 червня свій 71-й день народження.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які ролі за останні два роки зіграла талановита актриса, володарка трьох "Оскарів" та інших численних кінонагород.

Маленькі жінки (2019)

Жанр: Драма

Фільм розповідає історію про чотирьох сестер, вихованих у бідній, але дружній родині. Кожна дівчина шукає своє щастя, своє кохання, своє покликання в житті.

Тут Меріл грає тітоньку Марч, яка впевнена, що щастя без грошей і становища в суспільстві, не буває.

Меріл Стріп у фільмі "Маленькі жінки" film.ru

Пральня (2019)

Жанр: Комедія, Драма

В основу фільму лягла реальна історія. Меріл Стріп грає одну з журналісток групи, яка займається розслідуванням Панамських документів (конфіденційних документів юридичної компанії Mossack Fonseca, які потрапили до ЗМІ).

Меріл Стріп у фільмі "Пральня" film.ru

Меріл Стріп у фільмі "Пральня" kino-teatr.ru

Велика маленька брехня (2019)

Жанр: Драма

У другому сезоні серіалу "Велика маленька брехня" Меріл з'явилася в ролі свекрухи однієї з головних героїнь. Її син загинув за загадкових обставин, і тепер вона дуже хоче докопатися до правди, докучаючи тим самим усім героїням фільму.

Меріл Стріп у серіалі "Велика маленька брехня" rottentomatoes.com

Мері Поппінс повертається (2018 рік)

Жанр: Комедія, Фентезі

Через 25 років Мері Поппінс повертається до своїх вихованців – брата і сестри Бенкс, які зараз потребують дива як ніколи.

У цьому фільмі Меріл Стріп дісталася роль екстравагантної п'ятиюрідної сестри Мері зі Східної Європи.

Меріл Стріп у фільмі "Мері Поппінс повертається" film.ru

Mama Mia! 2 (2018)

Жанр: Музичний фільм, Комедія

У другій частині мюзиклу головній героїні Софі належить відкрити після реновації готель її матері Донни, яка померла рік тому. У фільмі теперішнє переплітається з минулим, тому Меріл Стріп у ролі покійної Донни можна побачити у декількох епізодах фільму.

Меріл Стріп у фільмі "Mama Mia! 2" film.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найкращі ролі Меріл Стріп з 1982 по 2018 рік.