Медична драма "Акушерка" схвилювала українців: де дивитися всі серії онлайн

У понеділок, 20 квітня на українському телеканалі СТБ була презентована медична гостросюжетна мелодрама "Акушерка".

У центрі сюжету – зворушлива і хвилююча історія лікаря-гінеколога, яку звинувачують у скоєнні злочину. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що серіал "Акушерка" і де дивитися всі серії онлайн (відео дивіться в кінці новини).

Серіал "Акушерка" Телепортал

"Акушерка": про що серіал

Серіал є адаптацією американської багатосерійної стрічки. Сюжет розповідає про головлікаря пологового будинку Тетяну Скворцову, яка повністю присвячує себе роботі, відвойовуючи породіль і новонароджених у смерті.

Її життя руйнується, коли дружина впливового бізнесмена з важкою серцевою недугою вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки. Це обертається трагедією – породілля вмирає, але Тетяні вдається врятувати її дитину... У смерті жінки звинувачують лікаря.

Життя кидає Тетяні масу викликів, однак відповівши на них, Скворцова зможе вирішити не тільки робочі, а й особисті проблеми.

Головні ролі в серіалі зіграли українські актори Фатіма Горбенко, Олександр Єфремов, Андрій Мостренко, Микола Боклан, Ірина Гришак, Ольга Морозова та інші.

СТБ

Серіал "Акушерка": дивитися всі серії онлайн

По буднях на телеканалі СТБ виходять по дві серії "Акушерки". Трансляція починається о 20:15. Після телевізійного ефіру серії можна подивитися на офіційному сайті СТБ або на відеоресурсі "Телепортал".

На відеохостингу YouTube все серії серіалу "Акушерка" будуть опубліковані після показу по ТБ. В даний час на офіційному YouTube-каналі СТБ можна подивитися фрагменти нових серій.

"Акушерка": дивитися 1 серію онлайн

"Акушерка": дивитися 2 серію онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на каналі "Україна" була презентована детективна мелодрама "Консультант". Дізнайтеся, де дивитися всі серії і про що серіал.