Медсестра Іра з cеріалу "Солдати": куди зникла Фадєєва та чому більше не знімається

Глядачі знають білорусько-російську актрису Ольгу Фадєєву в основному по мелодраматичний-комедійному серіалу "Солдати" (2004-2014 рр), де вона зіграла медичку Іру Пилєєву.

Іра Пилєєва із "Солдатів"

Власне, цей проект і створив їй ім'я. Розповідаємо, де ще знімалася Ольга, як склалася її творча доля і особисте життя.

Основні фільми і серіали за участю Ольги Фадєєвої

"Солдати" дали хороший старт Фадєєвій як актрисі і її стали запрошувати в інші проекти. Так, в 2008 році Ольга знялася в головній ролі в бойовику Олега Погодіна "Непереможний". Участь Фадєєвої в картині глядачам запам'яталася досить відвертою сценою з Володимиром Єпіфанцевим.

"Непереможний"

У наступному році актриса була зайнята в серіалі "Циганки". Ця багатосерійна драма користувалася великою популярністю в Росії. У 2010 році Ольгу можна було побачити у картині "Вдовій пароход". Події військової драми відбуваються в 1941 році.

"Циганки"

У 2011 році актриса знялася в фільмі"Наркомівський обоз". У цьому драматичному міні-серіалі на військову тему вона грає Тамару Сімович, яка в 1941 році приєдналася до обозу, відправленому для доставки спирту на фронт.

"Не шкодую, не кличу, не плачу"

У мелодраматичної стрічці "Не шкодую, не кличу, не плачу" головна героїня Фадєєвої, Ольга Бєлова, викладає літературу в школі. В основу сюжету покладено драматичні події, які відбуваються в житті жінки після страшної аварії, яка завершилася смертю іншої людини. ..

Фадєєва в ролі вчительки

В результаті ДТП вчителька попадає в лікарню і дізнається, що поліція звинувачує її в скоєнні злочину. До неї на допит приходить слідчий Гордєєв, якому Ольга дуже сподобалася. Він вірить, що Бєлова не винна у смерті жінки, і скрупульозно займається розслідуванням цієї дивної справи.

Останні проекти

З найбільш помітних робіт Фадєєвої в кіно і на ТБ можна також відзначити головну роль в картині "Пряники з картоплі". У цьому фільмі Ольга грає ділову жінку Віру, у якої практично немає особистого життя. Її єдиним другом є сусідський хлопчик Єгор, якого виховує бабуся.

Після її смерті головна героїня фільму займається усиновленням дитини, інакше його можуть відправити в дитбудинок, але чиновники з соціальних служб чинять їй перепони. Тоді жінка вирішує фіктивно вийти заміж за робітника Сашу, який робив ремонт у її сусідів.

актриса в образі Валентини Толкунової

У 2013 році на екрани вийшов мелодраматичний байопік "Вона не могла інакше", головною героїнею якого стала відома радянська співачка Валентина Толкунова у виконанні Ольги Фадєєвої. Через рік актриса знялася в комедійній стрічці "Кров з молоком", а потім зникла з екранів з невідомої причини.

Особисте життя

Перший раз Ольга вийшла заміж рано. Відомо, що її чоловік був викладачем і у них була восьмирічна різниця у віці. Розписалися молоді люди дуже швидко, але це заміжжя стало для Фадєєвої швидкоплинним.

Вдруге актриса вийшла заміж за режисера і каскадера Олександра Самохвалова, якого зустріла на знімальному майданчику "Непереможного". За сюжетом персонаж Фадєєвої володіє рукопашним боєм, виикладанням навичкам якого Ользі і займався Самохвалов.

Ольга з чоловіком і з сином

Молоді люди відразу ж закохалися один в одного. Місцем їх заручин стала Мальта, де знімали фільм, а весілля Олександра та Ольги відбулася вже в Москві.

Наступного року Ольга народила сина Олексія. Зараз сім'я живе в Підмосков'ї, в будинку батьків Самохвалова. Про нові роботи актриси в кіно на сьогодні нічого не відомо. Мабуть, вона зосередилась на сім'ї.

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