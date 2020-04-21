"Не слуги і не речі!" Маша Єфросиніна розповіла про дітей і насильство в сім'ї на "Від пацанки до панянки"

У дев'ятому випуску популярного реаліті "Від пацанки до панянки" на Новому каналі учасниці разом з телеведучою Машею Єфросиніною обговорили соціально важливу тему – насильство в сім'ї і виховання дітей.

Майже всі учасниці проекту "Від пацанки до панянки" потерпали від насильства в сім'ї: когось виховували ременем, когось принижували, а хтось навіть став жертвою домагань або зґвалтування. Дівчата зуміли розповісти про це тільки після декількох тижнів роботи з психологом проекту, повідомила виданню OBOZREVATEL прес-служба проекту.

Маша Єфросиніна та учасниці "Від пацанки до панянки" Прес-служба Нового каналу

"Мама любила говорити: "Навіщо я тебе народила, якщо ти мені не допомагаєш. Лякала, що віддасть в дитбудинок", – зізналася "пацанка" Владислава Роговенко.

"Мене часто запитували, чому я не можу бути, як всі інші діти", – згадувала ще одна учасниця "Від пацанки до панянки", Вікторія Кошутіна.

Прес-служба Нового каналу

Щоб інші батьки не допускали подібних помилок – не відносилися до дітей, як до речей або слуг, учасниці реаліті Нового каналу разом з відомою телеведучою Машею Єфросиніною поспілкувалися на тему домашнього насильства і виховання дітей, а також знялися в соціальному фотопроекті.

Дівчата взяли на себе образи столів, стільців, вішалок і інших меблів – адже саме такими непомітними предметами діти часто відчувають себе в сім'ї.

Прес-служба Нового каналу

"Я народила дитину в 25 років, роблячи при цьому стрімку кар'єру. Моя дівчинка росла до шести років з татом і нянями. І було б брехнею з мого боку сказати, що лояльно прийняла в свої обійми, коли раптом у мене прокинувся материнський інстинкт", – поділилася Маша.

Прес-служба Нового каналу

Телеведуча зізналася: також вона грішила тим, що реалізовувала власні амбіції з дочкою.

"Я така ж, як всі жінки. Ті, які бачать, що дитина – найталановитіша, найкраща, але при цьому повторює їх помилки. Що у неї є якийсь потенціал, і вона його не реалізує. І так, у мене була спокуса "допомогти" реалізувати його. Але потім раптом розумієш, що це твоя особиста проблема, а не дитини. Це ти бачиш її таланти, а вони їй не потрібні. У нас з дітьми немає "треба, тому що я так сказала". Я готова пояснити їм, навіщо це потрібно".

Щоб виховати дітей особистостями, переконана телеведуча, важливо поважати їхні інтереси, давати особистий простір, карати тільки коли заслуговують, але ніколи не бити. А, головне, любити всім серцем.

Прес-служба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Сабіна Шейко розкрила страшну правду про своє життя. Так, вона заявила, що чотири рази піддалася сексуальному насильству і була змушена зробити аборти.

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