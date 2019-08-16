Марвел зніме "Блейд 4": коли вийде, трейлер, де дивитися

Перший фільм про Блейда вийшов в далекому 1998 році, тому впізнаваний образ викликає у людей ностальгічні переживання.

І дорослі, і молоді шанувальники франшизи з нетерпінням чекали хоч якихось новин про Блейда, але серіал, який вийшов після фільмів, залишив присмак розчарування, а всі подальші новини про четвертий фільм або перезапуск виявлялися чутками.

І ось, нарешті, здійснилося! Блейд офіційно повертається. Про це повідомив Кевін Файг під час презентації на Comic-Con. (Тут ви можете прочитати все про ще один новий фільм Marvel "Чорна вдова")

Чи буде перезапуск "Блейда"?

Розмовам про продовження або навіть перезапуску Блейда вже кілька років, і шанувальники втомилися гадати, коли ж улюблена франшиза анонсує якийсь новий проект. Уеслі Снайпс, який грав Блейда в трьох фільмах, не раз говорив, що готовий за першим покликом прийти на знімальний майданчик і розвинути історію свого персонажа, але теж не дочекався ніяких пропозицій і новин.

У липні 2019 року в Сан-Дієго пройшов Comic-Con, який приніс чимало свіжих новин від Marvel Studios, і шанувальники Блейда здригнулися, адже всесвітньо відома компанія анонсувала перезапуск Блейда. Поки що проект знаходиться на стадії ранньої розробки, тому про нього практично нічого невідомо, але фільму – бути!

Коли вийде фільм "Блейд 4"?

Фільм не був анонсований в рамках четвертої фази кінематографічної всесвіту Marvel, яка займе 2020 і 2021 роки, отже, він вийде пізніше. Коли саме поки що невідомо.

Про що були попередні фільми "Блейд"?

У першому фільмі вампір Блейд протистояв диякону Фросту, амбітному вампірові, який бажає привернути гру і стати могутнішим від усіх побратимів. Для цього він намагається закликати вампірського бога, але Блейд робить все, щоб йому перешкодити.

У другому фільмі стає відомо, що існує угруповання вампірів, яким не страшні ні срібло, ні сонце. Вампірське співтовариство збирається розібратися з незвичайними відлюдниками, з'ясувавши, у чому їх секрет. Але їм потрібна допомога досвідченого мисливця, і заради цього вони навіть готові примиритися з Блейдом, який існує відокремлено.

У третьому фільмі Блейд незаслужено звинувачений у вбивстві людини. Поки на нього полюють, він всіма силами намагається знайти докази власної невинуватості, але нічого не виходить, і вампір опиняється за гратами. Звідти його витягують мисливці на вампірів, які знають про неабиякі здібності Блейда і впевнені в тому, що він може їм допомогти в одній непростій справі.

Про що буде новий фільм "Блейд"?

Після того, як фільм був анонсований, багато хто здивувався тому, що новий Блейд увійде в кінематографічну всесвіт Марвел. Але в цьому немає нічого дивного, коміксний Блейд не тільки жив в тому ж самому світі, що і популярні зараз супергерої, а й неодноразово співпрацював з Месниками і Доктором Стренджом. Є ймовірність, що сюжет Блейда буде пов'язаний з фільмами, які вже вийшли або вийдуть в найближчі роки.

Складно міркувати про сюжет, враховуючи, як сценаристи Марвел люблять переосмислювати канонічні коміксні історії і загравати з часмиови відрізками. Швидше за все, цей фільм буде вступним, націленим на нове знайомство глядачів з переосмисленим персонажем. При цьому сюжет навряд буде перегукуватися з трьома існуючими фільмами.

Чи ведеться робота над фільмом "Блейд"?

На даному етапі всі сили Marvel Studios кинуті на розробку анонсованої четвертої фази кінофільмів, тому активна робота над новим Блейдом точно не ведеться.

Перш ніж у проекту з'являться режисер, сценарист, оператор, композитор, і інші незамінні для знімальної групи фахівці пройде чимало часу. Не кажучи вже про кастинги, які потрібно буде проводити, як тільки сценарій буде написаний.

Ходять чутки, що Марв Вольфман, який працював над трьома існуючими фільмами про Блейда, може увійти в сценарну групу в якості консультанта, який прописав багатьох персонажів цієї історії.

Пост виконавчого продюсера займе Кевін Файг, глава Marvel Studios, який не залишає поза своєю увагою жоден фільм. Його прізвище є своєрідним гарантом якості. У тому, що Блейд вийде відмінним, сумніватися не доводиться.

Чи відомі актори, які зіграють в "Блейд 4"?

Головну роль отримав актор Махершала Алі, який виявив свій талант в таких фільмах, як "Зелена книга" і "Аліта: Бойовий ангел". Словом, Блейд буде молодий і повний сил.

Багато шанувальників старих фільмів негативно висловлювалися про вибір актора на роль Блейда, в основному тому, що були ображені за Уеслі Снайпса, але той поспішив заспокоїти людей, опублікувавши кілька заяв в соціальних мережах. Він пояснив, що не ображається ні на студію Марвел, ні на людей, які будуть стояти за новим Блейдом. Також актор побажав Махершале Алі удачі.

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