Марія Машкова святкує 35-річчя: куди зникла Тропінкіна з "Не народися вродливою" і як виглядає зараз
Відома російська актриса Марія Машкова 19 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 35 років.
Багатьом актриса запам'яталася як виконавиця ролі секретарки компанії "Зімалєтто" Марія Тропінкіна в популярному серіалі "Не народися вродливою". Як зараз виглядає Марія Машкова і чим вона займається, розповідає OBOZREVATEL.
Марія Машкова народилася 19 квітня 1985 року в Новосибірську.
Її батько – відомий актор, народний артист Росії Володимир Машков, мати – також актриса Олена Шевченко.
Грати в театрі і зніматися в кіно Марія Машкова почала ще в дитинстві, але популярність до неї прийшла після ролі секретаря на ресепшені компанії "Зімалєтто" Марії Тропінкіної у серіалі "Не народися вродливою" (2005-2006).
Потім були й інші ролі у фільмах і серіалах ("Закриті простори", "Вибивайло", "МакМафія", "Лапси", "Бідна Liz" та інші).
Зараз Маша Машкова продовжує зніматися в кіно і грати в театрі.
Що стосується особистого життя, першим чоловіком Машкової був актор Артем Семакін, колега по серіалу "Не народися вродливою". Але спільне життя не склалося: подружжя незабаром розлучилося.
Вдруге Марія Машкова вийшла заміж у 2009 році. Її чоловіком став музикант і бізнесмен Олександр Слободяник, син відомого піаніста Олександра Слободяника – старшого. У пари дві доньки: 9-річна Стефанія та 8-річна Олександра.
Читайте також в OBOZREVATEL: Катю Пушкарьову не впізнати: зірка "Не народися вродливою" сильно змінилася.