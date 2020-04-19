Марія Машкова святкує 35-річчя: куди зникла Тропінкіна з "Не народися вродливою" і як виглядає зараз

Відома російська актриса Марія Машкова 19 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 35 років.
Багатьом актриса запам'яталася як виконавиця ролі секретарки компанії "Зімалєтто" Марія Тропінкіна в популярному серіалі "Не народися вродливою". Як зараз виглядає Марія Машкова і чим вона займається, розповідає OBOZREVATEL.
Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою"
кадр серіалу
Марія Машкова народилася 19 квітня 1985 року в Новосибірську.
Її батько – відомий актор, народний артист Росії Володимир Машков, мати – також актриса Олена Шевченко.
Марія Машкова у фільмі "Мамо, не тужи"
кадр фільму
Марія Машкова та її батько Володимир Машков
facebook.com/Aksana Zhukava
Грати в театрі і зніматися в кіно Марія Машкова почала ще в дитинстві, але популярність до неї прийшла після ролі секретаря на ресепшені компанії "Зімалєтто" Марії Тропінкіної у серіалі "Не народися вродливою" (2005-2006).
Потім були й інші ролі у фільмах і серіалах ("Закриті простори", "Вибивайло", "МакМафія", "Лапси", "Бідна Liz" та інші).
Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою"
кадр серіалу
Неллі Уварова і Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою"
кадр серіалу
Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою"
кадр серіалу
Зараз Маша Машкова продовжує зніматися в кіно і грати в театрі.
Що стосується особистого життя, першим чоловіком Машкової був актор Артем Семакін, колега по серіалу "Не народися вродливою". Але спільне життя не склалося: подружжя незабаром розлучилося.
Марія Машкова та Артем Семакін
facebook.com/gosti.pitera
Вдруге Марія Машкова вийшла заміж у 2009 році. Її чоловіком став музикант і бізнесмен Олександр Слободяник, син відомого піаніста Олександра Слободяника – старшого. У пари дві доньки: 9-річна Стефанія та 8-річна Олександра.
Кращий батько за версією моєї бабусі Валентини Прокопівни! 👵🏻 А педагог етики та естетики такими номінаціями просто так не кідается👵🏻🤘 Сашка! Спасибі, що в будь-який непростий для них ситуації, наші дочки незмінно кричать: Мамааа! Де Кука ???? Я упустила момент, в який ти удостоївся честі зватися виключно цим дивним ім'ям Кука, а не тато, але абсолютно очевидно-це треба було заслужити! 😂🙏🏻 я поки як і раніше називаюся мама, але буду стреміться🚀🚁🌈 З днем батька, чоловік! #fathers #day # захист # заздрю # своїм # дітям
У дитинстві бабуся щоранку плела мені колоски. Я влаштовувала страшні скандали, тому що мені хотілося "колосок, як вчора!" 🙈 тут громадськість часто лається, що у мене діти без зачісок ходять ... так вийшло, що дівчата часто залишаються з моїм чоловіком. Наприклад, зараз в досить тривожний час, коли в будь-який момент можуть закрити кордони, ми на різних континентах. Коли я повертаюся, Фаня та Аля повстають проти кісок-хвостиків. Єдине, що вдалося віджати, як матері-чисті волоси🙉 Моя бабуся-мій найголовніший і улюблений батько і я зовсім не шкодую про свій саме так склалося дитинстві, але все ж я б багато чого віддала, щоб ходити в 7 років розпатланою (або кудлатою -теж гарне слово), але з татом ... Бережіть своїх бабусь і дідусів. У ці дні особливо важливо. Батьків і один одного відповідно! 💙
Останнім часом особливо багато питань про папу. Багато прокльонів в директ. Мабуть, висловлюся. У нас з татом різні погляди на політичну ситуацію в країні і на життя, в цілому. Але це мій тато, я його дуже люблю і дякую за те, що я народилася і стала такою, яка я є. Ми дорослі люди і живемо окремими життями. Папа-це не той випадок, коли люди близькі з владою оплачувати за життя доньки і внучок за кордоном. На жаль, для меня.🙉😂 До честі для тата! 😉Амеріка-це вибір мого чоловіка і мій. Вибір непростий, особливо зараз ... двадцять дев'ятого числа я повинна була полетіти до сім'ї і з'єднатися з ними в карантині. Але перельоти відмінили. Наші діти з Сашком в Лос Анджелесі, моя мама в Нью Джерсі, Сашина в Нью Йорку, я з братами, бабусею і дідусем в Москві ... Намагаюся зберігати позитивний настрій-концентруватися на тому, що всі здорові. Я дуже люблю Москву, друзів, роботу, а чоловік з 14 років живе в Америці і звик до інших правил гри, наші йому вже складно понять😳🤪. Ми з Сашком теж багато в чому різні. Дуже багато в чому! 🙈😂🥳 Так буває ... але, щоб любити людину, не обов'язково мати одну з ним точку зору, але дуже обов'язково її поважати. І не принижувати ... ну ... по можливості. Цікавий момент переживаємо. Давайте посидимо вдома, будемо здорові ну і раптом, бонусом, вийде стати трохи добрішими і подяки. # посидимо # помовчимо # все # само # пройде # і # розтане # гнів # і # печаль # піде
КОНКУРС !!! 🥳 Пушкарьова і Тропінкіна. Пройшли дні, пролетіли года🙉😂 Ми з Неллі придумали одна пригода, пропонуємо небайдужим до добру🙌🏻 і до нашого серіалу😜 приєднається! Крім нас, в "асоціації" пограють ще деякі герої з прошлого🤫 Чекайте! 🤗 Отже! КОНКУРС !!!!!! 1. Потрібно перейти в аккуант проекту @naivno_com 2. Підписатися на нього 3. У шапці профілю перейти по посиланню на сайт naivno.com і зробити покупку, написавши при оформленні замовлення в поле "Додаткова інформація" фразу "конкурс в інстаграмме" і ім'я вашого аккуанта. 4. Сфотографуватися в або з цією річчю і викласти в своєму аккуанта. Під фотографією розповісти про ваші асоціації з серіалом або піснею. Обов'язково в пості має бути згадка аккуанта @naivno_com і хештег # наівноочень_конкурс_нрк 5. аккуанта повинен бути відкритим інакше ми не побачимо ваші пости. Час проведення конкурсу один місяць. Від проекту учасників очікують три призи - Сертифікат номіналом п'ять тисяч рублів. Переможці будуть обрані випадковим чином хлопцями, особливими художниками Проекту. Відеоролик розіграшу буде викладений в акаунті @naivno_com Але за найцікавіші / смішні історії асоціації вас чекають сюрпризи. І це буде вже не лотерея. Важливо: будьте уважні. Потрібно виконати всі умови конкурсу. ПРОШУ максимально поширити цю інформацію🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️ # наівноочень_конкурс_нрк
Першу половину життя я прожила між Москвою і Новосибірськом. Спочатку з бабусею в Толмачево і в гості до мами, потім навпаки. Бабуся розповідала, що не могла зрозуміти, чому за кілька днів до відльоту, я переставала з нею спілкуватися. Зовсім. А я пам'ятаю, як боялася зайвий раз на неї подивитися, заговорити або доторкнутися, щоб не розплакатися. Кожен Новий Рік до 16 років я загадувала тільки одне бажання: щоб бабуся з дідусем переїхали в Москву. Бажання збулося, тільки я тепер живу на дві країни. Мабуть, карма😂 Перед кожним від'їздом з Америки в Росію я влаштовувала чоловікові страшні скандали, поки він мене не запитав: "Маш! Навіщо ти це робиш?" Я задумалася ... 😂 але скандали не припинила! 🤦♀️ тільки Сашка чоловік став раптом на мої виски говорити: "Машка! Ми скоро знову будемо разом! Ми з дівчатами тебе дуже любимо і чекаємо!" Сьогодні я перший раз відлітаю без скандалів! 🤘 Я щаслива, що у мене така неймовірно цікаве життя, я обійму улюблених друзів, підкину до стелі педагога етики та естетики і моя мама буде жити у мене в гостях майже цілий місяць! ❤️ А ще я з величезним трепетом почну зйомки у другому сезоні Свєти з того света👩🦽 І так ... попахує фантастикою, але виявляється, що через 12 років спільного життя, можна любити свого чоловіка ще більше. Сашка! @sachaslobodyanik Дякую за вроджене благородство і придбане терпіння !!! 😜 Ми скоро знову будемо разом! Я дуже люблю тебе і дівчат! PS Гандоша обіцяв мені, що докладе всіх зусиль, щоб не срать тобі під рояль, а бабуся Зінаїда спробує назбирати і не хворіти! 🙌🏻 # дедмороз # спасібочтовсетак # Висоцький # спасібочтожівой
На Новий Рік Фаня та Аля написали листи Дідові Морозу з бажаннями, запечаталі🙉 і веліли віднести на почту😳 Я, як мати, зробила все, щоб діти продовжили вірити в диво! 🤗 Дорогий Дідусь Мороз, я без претензій, але все ж .. . хотіла попросити тебе виступити по центральному телебаченню, коли буде хвилинка, з деяким зведенням законів ... наприклад, що тимчасова фарба теж зараховується, особливо, якщо тобі 9 і у тебе найкрасивіший на Землі колір волосся ... ну або, наприклад, натякни, що ти в одному білому магазинчику з обкусані яблуком постачаннями не пром шляєшся .... У висновку, якщо не заперечуєш, у мене питання: якщо я вкрала у доброго друга помаранчеву кофту і не збираюся її повертати, чи означає це, що я в наступному році не отримаю подарунка за погану поведінку? Я вважаю, що допомагаю другові-вона кінчена Гедонистка, а ще їй шумно спати під океан! 🤦♀️ #love #peace #masha # точка
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