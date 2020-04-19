Марія Машкова святкує 35-річчя: куди зникла Тропінкіна з "Не народися вродливою" і як виглядає зараз

Відома російська актриса Марія Машкова 19 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 35 років.

Багатьом актриса запам'яталася як виконавиця ролі секретарки компанії "Зімалєтто" Марія Тропінкіна в популярному серіалі "Не народися вродливою". Як зараз виглядає Марія Машкова і чим вона займається, розповідає OBOZREVATEL.

Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою" кадр серіалу

Марія Машкова народилася 19 квітня 1985 року в Новосибірську.

Її батько – відомий актор, народний артист Росії Володимир Машков, мати – також актриса Олена Шевченко.

Марія Машкова у фільмі "Мамо, не тужи" кадр фільму

Марія Машкова та її батько Володимир Машков facebook.com/Aksana Zhukava

Грати в театрі і зніматися в кіно Марія Машкова почала ще в дитинстві, але популярність до неї прийшла після ролі секретаря на ресепшені компанії "Зімалєтто" Марії Тропінкіної у серіалі "Не народися вродливою" (2005-2006).

Потім були й інші ролі у фільмах і серіалах ("Закриті простори", "Вибивайло", "МакМафія", "Лапси", "Бідна Liz" та інші).

Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою" кадр серіалу

Неллі Уварова і Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою" кадр серіалу

Марія Машкова в серіалі "Не народися вродливою" кадр серіалу

Зараз Маша Машкова продовжує зніматися в кіно і грати в театрі.

Що стосується особистого життя, першим чоловіком Машкової був актор Артем Семакін, колега по серіалу "Не народися вродливою". Але спільне життя не склалося: подружжя незабаром розлучилося.

Марія Машкова та Артем Семакін facebook.com/gosti.pitera

Вдруге Марія Машкова вийшла заміж у 2009 році. Її чоловіком став музикант і бізнесмен Олександр Слободяник, син відомого піаніста Олександра Слободяника – старшого. У пари дві доньки: 9-річна Стефанія та 8-річна Олександра.

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