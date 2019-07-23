"Малефісента 2: Володарка пітьми": дивитися онлайн, трейлер, коли вийде

Фільм "Малефісента", що вийшов в 2014 році, отримав відмінні відгуки критиків і глядачів, тому питання продовження стояло дуже гостро.

Виконавиця однієї з головних ролей Анджеліна Джолі в тому ж році натякнула, що ця історія ще не закінчена, і шанувальники приготувалися чекати.

Офіційний анонс другої частини відбувся 15 червня 2015 року, але дата прем'єри була невідома до недавнього часу. Коли ж вийде фільм "Малефісент: Володарка пітьми"? Про що він буде? Хто стоїть за створенням нового хіта від Disney?

Коли вийде фільм "Малефісент: Володарка пітьми"?

Чекати залишилося зовсім недовго! В Україні фільм вийде 17 жовтня 2019 року, світова прем'єра призначена на 18 число того ж місяця.

Зйомки фільму почалися в кінці травня 2018 року і тривали до кінця серпня. Весь знімальний процес проходив в Великобританії.

Про що була перша частина "Малефісенти"?

В основу першого фільму про Малефісент лягла знайома багатьом казка про "Сплячу красуню".

Малефісента – відьма, яку веде бажання помститися своєму колишньому коханому Стефану, у якого зовсім недавно народилася дочка, прекрасна принцеса Аврора. Вона насилає на дівчинку закляття, яке почне діяти в її шістнадцятий день народження, і чекає цього моменту з нетерпінням.

Але, наглядаючи за дівчинкою, Малефісент несподівано прив'язується до неї всією своєю душею. Між ними зароджується особливий зв'язок ...

Про що буде друга частина "Малефісент: Володарка тьми" 2019?

Відомо, що сюжет буде побудований на протистоянні Малефісент і королеви Інгріт, матері обранця Аврори. Судячи з усього, в минулому їх пов'язує якась неприємна історія, в яку глядачам доведеться зануритися під час перегляду цього фільму.

З трейлеру ясно, що Аврора і Малефісент живуть душа в душу, вони справжнісінька сім'я. Але війна зіпсує ці душевні відносини, адже принцеса постане перед вибором: коханий і його повна, гарна сім'я або ж Малефісент, яка знову втратила над собою контроль.

Короткий синопсис сюжету

Принцеса Аврора і принц Філіп вирішили скріпити свої стосунки узами шлюбу. Дівчина, не пам'ятаючи себе від щастя, поспішає на зустріч з Малефісент, щоб поділитися радісною звісткою, але та не виявляє ніякої радості, вона вважає, що любов приносить виключно страждання, і Аврорі нема чого так ризикувати.

Аврора пам'ятає історію Малефісент і вірить, що вона змінить свою думку з часом, потрібно лише проявити терпіння. Щоб налагодити зв'язок Малефісент і батьків Філіпа, дівчина влаштовує звану вечерю. Вона сподівається, що це допоможе всім познайомитися ближче, але королева Інгріт свідомо провокує Малефісент і та не стримується ...

Де дивитися фільм "Малефісент: Володарка тьми"?

Ось-ось почнуться покази в кінотеатрах, і хоча б один раз побачити цей фільм на великому екрані безперечно варто. Через приблизно шість місяців він з'явиться в мережі в HD якості.

Поки невідомо, коли саме фільм "Малефісент: Володарка тьми" стане доступна на сервісі Disney +.

Хто зняв фільм "Малефісент 2" 2019?

Сценарій до фільму написала Лінда Вулвертон за допомогою Міка Фітцерман-Блю і Ноа Харпстера, не дуже відомих своїми працями на ниві кіноіндустрії. Талант Лінди можна оцінити за сюжетом першої частини, адже саме вона стояла за сценарної групою в 2014 році під час зйомок "Малефісенти".

Продюсерами знову виступили Анджеліна Джолі і Джо Рот, а крісло режисера зайняв Хоакім Роннінг, для якого "Малефісент: Володарка тьми" може стати самим справжнім проривом в кар'єрі.

Трейлер фільму "Малефісент: Володарка тьми"?

Перший трейлер, який нітрохи не розкриває сюжетну інтригу, схвилював глядачів красивою картинкою, а другий, який вийшов в якості повноцінного анонсу сюжету, і зовсім викликав шквал позитивних відгуків. Фільм "Малефісент: Володарка тьми" 2019 є одним з найбільш очікуваних цього року!

Ви можете подивитися офіційний трейлер російською мовою прямо зараз:

Акторський склад

У якийсь момент пройшла чутка про те, що Анджеліна Джолі не збирається повертатися до ролі Малефісенти, через що і встав весь проект. Але пізніше сама актриса спростувала ці чутки, підтвердивши свою участь в сіквелі, і не обдурила фанатів, повернувшися до ролі у всій красі.

Принцесу Аврору, як і раніше, зіграла чарівна Ель Фаннінг. Також до своїх ролей повернулися Сем Райлі (Діаваль), Імелда Стонтон (Кнотграсс), Джуно Темпл (Фіслвіт).

До касту приєдналися Мішель Пфайффер (королева Інгріт), Харріс Дікінсон (принц Філіп), Леслі Менвілл (Фліттл). Участь актора Еда Скрейна підтверджено офіційно, але в якій ролі невідомо. Кажуть, що йому уготована роль одного з головних антагоністів.

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