"Лед-2" рознесли в мережі: що не сподобалося глядачам фільму-мільярдера

У Росії відбулася прем'єра нового кінохіта "Лед 2", збори якого вже добралися до позначки в півтора мільярда рублів. Однак далеко не всім глядачам вона сподобалася. Що не так з новим кінохітом?

Новий російський фільм "Лед 2" став членом елітного кіноклубу, куди входять "мільярдери" російського прокату. За 10 днів показу збори картини перевищили 1 млрд. рублів. До нього в 2020 році такий рекорд поставила лише одна російська кінострічка — кінокомедія "Холоп", яка зібрала близько 3 млрд.рублів.

Головна героїня на шляху до мрії

У першому фільмі франшизи розповідається про дівчину Надю, яка з дитячих років мріяла танцювати на льоду під бурхливі оплески глядачів. Головна героїня картини вірила, що коли-небудь вона досягне своєї мети, і наполегливо рухалася до неї. В результаті Наді вдалося добитися великих успіхів у фігурному катанні. Попереду дівчину чекали гучні перемоги, красиве життя і прекрасний принц, але в один момент все швидко змінилося. Наді довелося пережити багато випробувань, щоб знову стати щасливою.

Продовження

У житті Наді Лапшиної начебто все добре. Вона живе з коханим чоловіком – хокеїстом Сашком. Разом молодята чекають народження їхньої першої дитини. Але сімейна ідилія буде порушена. Головні герої фільму переживуть справжню трагедію.

У якийсь момент удача відвернеться від них. Але потрібно пам'ятати, що справжня казка завжди закінчується щасливо.

"Деградували, опустилися"

Незважаючи на успіх картини, знайшлося достатньо глядачів, яким фільм не сподобався. Так, на сайті "Кинопоиск" на "Лед-2" залишили розгромні рецензії. На нього залишили трохи більше половини позитивних відгуків. Глядачі скаржилися на "дірки" в сюжеті, заштампованность і чужу музику.

"Сюжету немає, вивіреної драми немає, одна індійська песнепляска. У другому фільмі автори вирішили, що є Петров, решта не так важливо? В принципі вони мали рацію, Саша зробив і робить їм касу. Але за державу обидно. Прикро, що такого ставляться високі оцінки при словах 'сюжету там немає / сюжет підкачав, пісні не свої, але так добре, плакати можна'. Автори познущалися виставити такий сюжет в свято любові, а глядачі і прийняли, можна не поважати далі, можна далі випускати фільми, де сюжет не головне. Прикро і за жанр спортивна драма, і за жанр мюзикл . Цей фільм ні те, ні інше", - написав один з глядачів.

Також картину нищили за деградацію акторів і слабкий сценарій. "Хотіла побачити кіно про любов, родину, прагнення до перемоги, врешті-решт. А отримала натовп придурків і негідників на екрані. Треба відрізати початок фільму аж до сцени в загсі і приклеїти його до першого фільму. Все інше на смітник без жалю", - обурювалася глядачка.

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