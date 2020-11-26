ЛГБТ-мюзикл "Випускний": з'явився трейлер до гучної стрічки з Ніколь Кідман і Меріл Стріп
Netflix опублікував трейлер музичного фільму "Випускний", в якому зіграли безліч популярних акторів.
Картина заснована на бродвейському мюзиклі Боба Мартіна і Чеда Бегеліна. Детальніше про кінострічку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).
Група невдачливих бродвейських зірок струшує маленьке містечко в Індіані. Вони хочуть допомогти дівчині Еммі, якій заборонили запросити на бал свою кохану.
В екранізації зіграли головні ролі Меріл Стріп, Джеймс Корден, Ніколь Кідман, Аріана Гранде, Аквафіна, Кіган-Майкл Кей, Ендрю Реннеллс.
Відзначимо, що ЛГБТ-мюзикл вийде вже 11 грудня.
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