ЛГБТ-мюзикл 'Випускний': з'явився трейлер до гучної стрічки з Ніколь Кідман і Меріл Стріп

Netflix опублікував трейлер музичного фільму "Випускний", в якому зіграли безліч популярних акторів.

Картина заснована на бродвейському мюзиклі Боба Мартіна і Чеда Бегеліна. Детальніше про кінострічку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Група невдачливих бродвейських зірок струшує маленьке містечко в Індіані. Вони хочуть допомогти дівчині Еммі, якій заборонили запросити на бал свою кохану.

В екранізації зіграли головні ролі Меріл Стріп, Джеймс Корден, Ніколь Кідман, Аріана Гранде, Аквафіна, Кіган-Майкл Кей, Ендрю Реннеллс.

Відзначимо, що ЛГБТ-мюзикл вийде вже 11 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому анімаційному фільмі "Вперед" студії Pixar компанії Disney з'явився перший офіційний персонаж-лесбіянка – її назвали Офіцер Спектр.