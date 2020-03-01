Леонов, Крамаров і не тільки: хто із зірок "Великої перерви" вже помер

У 1973 році на телеекрани вийшов чотирисерійний художній фільм "Велика перерва". Невигадлива, смішна історія про учнів вечірньої школи надзвичайно сподобалася глядачам і дала путівку в життя багатьом акторам.

З тих пір пройшло майже півстоліття і багатьох з них вже немає в живих. Розповідаємо про долі акторів "Великої перерви".

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Михайло Кононов

Народився Михайло Кононов перед самою війною в 1940 р. З дитинства хлопчик, що виріс в абсолютно нетеатральній сім'ї, цікавився театром і мріяв про сцену. У 1963 році він закінчив театральне училище ім. Щукіна. У "Великій перерві" Михайло зіграв одну з головних ролей, вчителя, Нестора Петровича Северова.

Михайло Кононов Кадр з фільму "Велика перерва"

Подальша кар'єра Михайла в кіно йшла виключно по висхідній. Він знімався в "Капітані Немо", "Двадцять днів без війни", "Вокзал для двох", "Гості з майбутнього", всього в фільмографії актора більше 60 фільмів. Більшість ролей Кононова - це персонажі другого плану, але всі як один, найяскравіші. А в "лихі" 90-ті про Кононова стали забувати. Його запрошували все рідше, підступала злидні, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як виглядає могила Михайла Кононова "Московський комсомолець"

Свою останню роль в кіно Михайло Іванович зіграв в 2006 р в картині "У колі першому", знятою за мотивами творів Солженіцина. У липні 2007 р Михайло Кононов помер в одній з московських клінік від тромбоемболії і серцевої недостатності.

Євген Леонов

Євгену Леонову, вже відомому на той момент акторові, ( "Смугастий рейс", "Джентльмени удачі"), в "Великій перерві" дісталася роль самого дорослого "школяра" - Степана Леднева. І як завжди, Євген Павлович, виявився на висоті. Щирість і глибока беззахисність персонажів Леонова, вражала глядачів до глибини душі.

Євген Леонов Кадр з фільму "Велика перерва"

Після успіху "Великої перерви" Леонов знявся ще у величезній кількості картин. Він належав до тієї категорії акторів, чия участь в будь-якому фільмі або спектаклі прирікала проект на успіх.

У 1988 р Євген Павлович переніс обширний інфаркт, пережив клінічну смерть, але через 4 місяці повернувся до роботи. Як виявилося, лікарі, які врятували тоді Леонова, подарували йому ще 6 років життя.

Як виглядає могила Леонова факти

Євген Леонов помер 29 січня 1994 року, збираючись на спектакль. Причина смерті - гостра серцева недостатність, акторові було 67 років.

Савелій Крамаров

Так склалося, що на знімальному майданчику, інтелігентному Крамарову діставалися ролі тупуватих персонажів, яких він, втім, грав бездоганно.

''Велика перерва'' не стала винятком — тут Савелій зіграв простака Петра Тимохіна, дурнуватого, але симпатичного хлопця. Участь у фільмі також могло змінити і особисте життя актора, під час зйомок у нього стався роман з Наталією Гвоздіковою (Поліна). Кажуть, що справа йшла до весілля, але, на жаль ...

Савелій Крамаров Кадр з фільму "Велика перерва"

.На початку 80-х років Крамаров несподівано емігрував до США. Актор вважав, що його недооцінюють і збирався зробити кар'єру в Голлівуді. Його довго не хотіли випускати з країни і остаточно втративши надію, Савелій написав листа Рейгану, з проханням допомогти виїхати з СРСР.

У 1981 р Крамарова нарешті випустили в США, але, на жаль, стати успішним актором в чужій країні не вийшло. У Голлівуді він знявся лише в кількох епізодичних ролях, та й самі проекти були другорядними.

Як виглядає могила Крамаров Старх

У 1995 році у Крамарова діагностували рак, йому зробили операцію, але ускладнення привели до інсульту. Савелій Крамаров помер 6 червня 1995 року в одній з клінік Сан-Франциско.

Валерій Носик

Валерій Носик самобутній і яскравий актор другого плану. В "Великій перерві" він зіграв добряка Отто Фукіна. Колеги по знімальному майданчику, розповідали, що Валерій буквально по хвилинах проживав життя своїх героїв. Отто з "Великої зміни" не виняток. Актор сам створював характери своїх персонажів, щоб зробити їх цікавими і такими, що запам'ятовуються.

Валерій Носик Кадр з фільму "Велика перерва"

Валерій Носик був світлим і чуйною людиною, в Малому театрі, де він служив, його так і називали "Сонечко" Помер Валерій Носик 4 січня 1995 від серцевого нападу. Йому було всього 54 роки.

Юрій Кузьменков

До "Великої перерви" Юрій Кузьменков грав епізодичні ролі, в основному прямолінійних і рішучих військових. Участь в багатосерійної картині про життя учнів вечірньої школи, де Кузьменков зіграв чарівного старосту класу, Ваню Федоскина, зробила актора затребуваним і помітним. Його стали запрошувати на різні ролі, багато з яких запам'яталися глядачам.

Юрій Кузьменков Скрін з відео

Після успіху "Великої зміни" Кузьменков знімався переважно в епізодичних ролях, проте, регулярно. Попутно актор грав в театрі імені Моссовєта.

Свої останні ролі в кіно Юрій Олександрович зіграв в 2011 р. Він помер 11 вересня на своїй підмосковній дачі від серцевого нападу.

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