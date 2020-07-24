Легендарного Губку Боба перетворили в аніме: де дивитися онлайн

Знаменитий мультфільм "Губка Боб Квадратні штани" вийшов в аніме-форматі. Першу серію презентували в п'ятницю, 24 липня.

Подивитися епізод можна на YouTube. У новому форматі Губка Боб виступає в ролі борця зі злом (відео дивіться в кінці новини).

За сюжетом, на підводне місто Бікіні Ботом лягла "похмура тінь" – зло хоче захопити ресторан "Красті Краб", який для Губки Боба є другою домівкою. Доля секретної формули легендарного крабсбургера опиняється в небезпеці – нею хоче заволодіти хитрий і безжальний ворог.

Аніме "Губка Боб Квадратні штани" Скрішнот

Аніматор Narmak розробив унікальний дизайн, мультфільм виходить японською мовою з англійськими субтитрами.

Дивитися аніме "Губка Боб" серія 1 онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники телеканалу Nickelodeon, який демонструє контент для дітей, розкрив імена персонажів, які є представниками ЛГБТ-спільноти. В їхнє число увійшов знаменитий герой мультиків Губка Боб.