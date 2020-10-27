Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм на Геловін

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно назвав фільм, який він рекомендує подивитися на Хелловін. Це картина 1974 року "Диявол відрахував п'ять" Шона Макгрегора і Девіда Шелдона.

Свою рекомендацію 54-річна знаменитість дав під час бесіди з продюсером Елаєм Ротом, передає видання Entertainment Weekly. Тарантіно зізнався, що сам недавно дізнався про цей фільм жахів, і коли подивився його – був вражений.

Зазначимо, що фільм "Диявол відрахував п'ять" розповідає про групу дітей-вбивць, які знищують дорослих. Головну роль у картині зіграв актор і музикант Лейф Гаррет.

Кадр з фільму "Диявол відрахував п'ять" kinopoisk.ru

"Лейф Гаррет – лідер цих дітей-вбивць. І Лейф Гаррет грає просто приголомшливо. Це чудовий і відображений фільм, але це те, що робить його справді великим. Він просто розірвав мене. Я подумав, що це просто чудово", – поділився Тарантіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені з компанії Broadbandchoices провели дослідження, за результатами якого назвали найстрашніший фільм жахів в історії. Так, ним стала кінокартина "Сіністер" режисера Скотта Дерріксона, знята у 2012 році.