Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм на Геловін

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
3,5 т.
Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм на Геловін

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно назвав фільм, який він рекомендує подивитися на Хелловін. Це картина 1974 року "Диявол відрахував п'ять" Шона Макгрегора і Девіда Шелдона.

Свою рекомендацію 54-річна знаменитість дав під час бесіди з продюсером Елаєм Ротом, передає видання Entertainment Weekly. Тарантіно зізнався, що сам недавно дізнався про цей фільм жахів, і коли подивився його – був вражений.

Зазначимо, що фільм "Диявол відрахував п'ять" розповідає про групу дітей-вбивць, які знищують дорослих. Головну роль у картині зіграв актор і музикант Лейф Гаррет.

Кадр з фільму "Диявол відрахував п'ять"

"Лейф Гаррет – лідер цих дітей-вбивць. І Лейф Гаррет грає просто приголомшливо. Це чудовий і відображений фільм, але це те, що робить його справді великим. Він просто розірвав мене. Я подумав, що це просто чудово", – поділився Тарантіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені з компанії Broadbandchoices провели дослідження, за результатами якого назвали найстрашніший фільм жахів в історії. Так, ним стала кінокартина "Сіністер" режисера Скотта Дерріксона, знята у 2012 році.

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