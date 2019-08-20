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Культовий фільм "Матриця" отримає продовження: названо імена перших акторів

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Американська кінопродюсер Лана Вачовскі підтвердила роботу над 4-ю частиною культового фантастичного бойовика "Матриця".

До ролей Нео та Трініті в продовженні фільму повернуться відомі актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, повідомляє The Guardian.

Роботу над новою частиною "Матриці" офіційно анонсував і глава кінокомпанії Warner Bros. Pictures Group Тобі Еммеріх.

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Трініті та Нео

Трініті та Нео

Кадр фільму

"Багато ідей, які Ліллі і я досліджували 20 років тому про нашу реальність, зараз ще більш актуальні. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми блискучими друзями", – сказала Вачовські. Нагадаємо, над першими фільмами "Матриці" Лана працювала разом із сестрою Ліллі (тоді ще брати Вачовські).

Лана Вачовскі

Лана Вачовскі

Todaу

Відомо, що новий сценарій написаний Ланою в співавторстві з фантастами-романістами Александаром Хемоном і Девідом Мітчеллом. Вачовскі виступить у фільмі не тільки сценаристом, але й режисером та продюсером.

Відзначимо, науково-фантастичний філософський екшен "Матриця", що розповідає про світ майбутнього, в якому машини поневолили людство, вийшов у 1998 році, зібравши в світовому прокаті $463 млн.

У 2003-му на екранах з'явилися відразу два сиквели, "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", які довели збори трилогії до 1 млрд 632 мільйонів доларів, проте були більш прохолодно зустрінуті критиками і фанатами.

Кіану Рівз

Кіану Рівз

instagram.com/gq

Кіану Рівз

Кіану Рівз

instagram.com/gq

Керрі-Енн Мосс

Керрі-Енн Мосс

instagram.com/carrieannemoss

Керрі-Енн Мосс

Керрі-Енн Мосс

instagram.com/carrieannemoss

GRATEFUL AND BEYOND EXCITED 🙏

Публікація від Carrie-Anne Moss (@carrieannemoss)

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, який фільм може представити Україну на "Оскарі".

Так, Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на всесвітньо відому премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

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Особи
Лана Вачовскі Кіану Рівз Керрі-Енн Мосс
Тег
кіно
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