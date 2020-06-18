Зірка "Сутінок" зіграє принцесу Діану у новому фільмі

Кіно 09:00, 18.06.2020 Оновлено: 10:02, 18.06.2020

Американська актриса Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану у новому фільмі "Спенсер".

Зйомки почнуться у 2021 році, а режисером картини виступить Пабло Ларраін, повідомляє видання Deadline.

Сюжет фільму розкриє історію різдвяних канікул на початку 90-х років, коли принцеса зрозуміла, що їх шлюб з Чарльзом не працює, і вирішила подати на розлучення, щоб звільнитися від королівських кайданів.

"Коли хтось вирішує не бути королевою і каже, що краще буде собою, це серйозне рішення, казка перевертається з ніг на голову. Мене завжди це дивувало, я думав, що це дуже важко. У цьому буде суть фільму", – прокоментував майбутню картину режисер Пабло Ларраін.

Пабло впевнений, що зірка "Сутінків" відмінно впорається з роллю, оскільки може бути загадковою, тендітною і сильною водночас.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Крістен Сюарт цькують через сексуальну орієнтацію.

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