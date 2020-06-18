Зірка "Сутінок" зіграє принцесу Діану у новому фільмі
Американська актриса Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану у новому фільмі "Спенсер".
Зйомки почнуться у 2021 році, а режисером картини виступить Пабло Ларраін, повідомляє видання Deadline.
Сюжет фільму розкриє історію різдвяних канікул на початку 90-х років, коли принцеса зрозуміла, що їх шлюб з Чарльзом не працює, і вирішила подати на розлучення, щоб звільнитися від королівських кайданів.
"Коли хтось вирішує не бути королевою і каже, що краще буде собою, це серйозне рішення, казка перевертається з ніг на голову. Мене завжди це дивувало, я думав, що це дуже важко. У цьому буде суть фільму", – прокоментував майбутню картину режисер Пабло Ларраін.
Пабло впевнений, що зірка "Сутінків" відмінно впорається з роллю, оскільки може бути загадковою, тендітною і сильною водночас.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Крістен Сюарт цькують через сексуальну орієнтацію.