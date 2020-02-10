Красуня Ніна з "Кавказької полонянки": як постаріла кохана Шурика і що з нею трапилося

Актрисі Наталії Варлей, яка зіграла красуню Ніну в знаменитому фільмі "Кавказька полонянка" вже виповнилося 72 роки. Як змінилася жінка за ці роки і куди зникла?

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Наталія Варлей

Непростий шлях до слави

В кінці 50-х в Москву з Мурманська переїхала звичайна сім'я з незвичайним прізвищем — Варлей. Глава сімейства, Володимир Вікторович, був капітаном далекого плавання, його дружина, Аріадна Сергіївна, домогосподаркою, а їхня єдина дочка, Наталя, школяркою.

Наталія Варлей за часів СРСР Скрін з відео

Перший раз в цирк Наташу привела мама. Поруч з касою висіло оголошення про набір в дитячу школу-студію, Наталя помітила її, прочитала, і незабаром, самостійно прийшла на відбір. Її прийняли, що багато в чому і визначило життя майбутньої зірки радянського кіно.

У 1965 р Варлей закінчила відділення акробатики Державного училища циркового та естрадного мистецтва і влаштувалася еквілібристкою в Московський цирк на Цвєтному бульварі.

Наталія Варлей в молодості факти

Їй пощастило працювати з знаменитим клоуном-мімом Леонідом Єнгібаровим, який і познайомив дівчину з кінорежисером Юнгвальд-Хількевичем. А той недовго думаючи запропонував юній циркачці роль у фільмі "Формула веселки". Наталя погодилася, правда, фільм так і не вийшов на екрани, але, доля подарувала їй ще один шанс. На Варлей звернула увагу асистентка Гайдая і запросила на проби у фільмі "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика". Безпосередня дівчина припала Гайдаю до душі і він взяв її на роль Ніни, незважаючи на величезну кількість іменитих претенденток.

Прем'єра відбулася в 1967 р. Сказати, що фільм вийшов успішним - це не сказати нічого. Вся країна співала пісеньку про "білих ведмедів", а Наталі не давали проходу шанувальники.

У тому ж році актриса знялася в ще одному знаковому для себе фільмі "Вій", де зіграла роль Панночки.

Потім було театральне училище, робота в театрі імені Станіславського. До початку 90-х Варлей знімалася часто, нехай і не в головних ролях, а після розпаду Союзу припинила зовсім. Повернулася актриса у велике кіно тільки в 2006 р, зігравши роль другого плану у фільмі "Вовкодав з роду Сірих псів".

Наталія Варлей у фільмі "Вовкодав" Скрін з відео

Особисте життя

Особисте життя Наталі Варлей була досить бурхливою. У 1967 р вона вийшла заміж за режисера і актора Миколу Бурляєву, через рік шлюб розпався.

Другим чоловіком Наталії став Володимир Тихонов, син Нонни Мордюкової і В'ячеслава Тихонова. Тихонов-молодший пив і вживав наркотики. У 1971 р пара розлучилася, а в січні 1972 р Варлей народила сина, Василя.

Наталія Варлей з дітьми Старх

У 1985 р, коли актриса навчалася в Літературному інституті ім. Горького у неї народилася ще одна дитина, знову хлопчик, Олександр. Хто батько другої дитини Варлей невідомо.

Старший син актриси закінчив Інститут сучасних мистецтв, молодший вчиться на факультеті журналістики. У 1995 р Наталія стала бабусею, у неї є онук, Женя.

Як виглядає Наталя Варлей Інстаграм Варлей

А що зараз?

Останні роки актриса не знімалася в кіно, але часто з'являються не телебаченні, в різних проектах: "Домашні клопоти", "Зірки театру і кіно, які співають", "Дві зірки". У 2002 р Наталі Варлей вручили приз "Немеркнуча глядацька любов". Вона заслужена артистка РРФСР і нагороджена Орденом Дружби за заслуги в розвитку культури.

Наталія Варлей зараз Перший канал

Зараз Наталія Варлей живе у власному будинку, зі своїм третім чоловіком Володимиром і кішками, яких актриса обожнює, їх у неї 14.

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