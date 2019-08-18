"Краще телефонуйте Солу", 5 сезон: коли вийде, трейлер, відгуки

Серіал "У всі тяжкі" став одним з найуспішніших проектів студії Netflix. Тому не дивно, що було вирішено випустити пріквел, який розповідає про Джиммі МакГілла, невдаху адвоката, який вирішує повністю змінити свою кар'єру.

Джиммі втрачає альтернативу: йому залишається тільки перетворитися в фахівця з допомогою небезпечним злочинцям Сола Гудмена. Шляхів назад не залишилося, попереду тільки пригоди і, звичайно ж, величезні заробітки.

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Про що серіал?

Серіал розповідає про пригоди одного з героїв багатосерійного трилера "У всі тяжкі" і є його спін-оффом. Дія розгортається за кілька років до того, як Уолтер Уайт почав свій шлях в якості наркобарона.

Сол Гудман, відомий також як Джиммі Макгіл, мріє зайняти високе положення в суспільстві. Правда, йому це не вдається: клієнтів мало, а значить, про високі заробітки залишається тільки мріяти. Що б не намагався зробити Сол, його чекають одні невдачі. Більш затребувані адвокати насміхаються над героєм ... Але він вирішує змінити ім'я і поле діяльності і поставити під загрозу не тільки свою репутацію, а й життя ...

Тепер герой захищає інтереси злочинців і допомагає їм відмивати гроші і виходити сухими з води. Сюжет п'ятого сезону поки невідомий. Передбачається, що Джимі намагатиметься прийти в себе після загибелі Чака. Звичайно, скорбота не завадить йому продовжувати будувати кар'єру. Адже не можна упускати досягнуте: Сол вже відомий всьому злочинного світу Альбукерке.

Хто знімає "Краще зателефонуйте Солу"?

Сценаристом і режисером серіалу став Вінс Гілліган, який до цього працював над такими проектами, як "У всі тяжкі" і "Секретні матеріали". До речі, Гілліган планував, що знімає тільки один сезон "Краще зателефонуйте Солу", проте робота принесла йому таке задоволення, що він вирішив продовжити серіал ще на кілька сезонів. Ще одним сценаристом став Пітер Гулд, який також брав участь у роботі над культовим проектом "У всі тяжкі".

Відгуки на 5 сезон "Краще зателефонуйте Солу"

Фанати вже не можуть дочекатися нової частини пригод свого улюбленого героя, тому бомблять коментарями мережу.

"Коли новий сезон?", "Шикарнийй сезон, шикарний серіал, шикарні персонажі ... все! Боб Оденкірк просто молодик, приголомшливий актор", "Серіал, в якому люди схожі на людей, а не на пластикових буратін", "Дякую. Весь у враженнях. Чекаю 5 сезон з нетерпінням ", - написали в мережі.

Хто в головних ролях?

У ролі адвоката Джиммі МакГі, відомого також як Сол Гудман, знявся Боб Оденкерк. Роль Чака, старшого брата Сола, зіграв Майкл Маккін, які раніше знімався в "Секретних матеріалах". В інших ролях глядачі побачать Рея Сіхорна, Говарда Хемліна і Керрі Кондон.

Не виключено, що в п'ятому сезоні глядачі зможуть побачити улюблених героїв з "У всі тяжкі". Правда, поки точно невідомо, які саме персонажі будуть брати участь в подіях серіалу. Сценаристи заявляють, що всі подібні повернення - не прості камео, потрібні для того, щоб порадувати глядачів, а необхідні для розвитку історії події.

Як знімався "Краще зателефонуйте Солу"?

Зйомки серіалу ведуться в штаті Нью-Мексико: там же, де велися роботи над проектом "У всі тяжкі". Назва серіалу запозичена в однієї з серій "У всі тяжкі", в якій на екрані вперше з'являється Сол Гудман.

У процесі зйомок активно використовувалися мініатюрні камери, необхідні для створення незвичайних, ефектних планів, наприклад, "з кавової чашки" або "вгору з землі".

Коли вийде "Краще зателефонуйте Солу" 5 сезон?

Спочатку було заявлено, що 5 сезон серіалу "Краще зателефонуйте Солу" вийде на екрани в кінці літа або початку осені 2019 року. Однак пізніше дата була перенесена на 2020 рік.

Дивитися "Краще зателефонуйте Солу" онлайн

Побачити серіал можна на сайті компанії Netflix.

Дивитися трейлер "Краще зателефонуйте Солу" 5 сезон

Трейлер п'ятого сезону поки відсутній. Швидше за все, він з'явиться ближче до виходу першої серії.

Цікаві факти

Спершу творці серіалу планували випускати серії тривалістю 30 хвилин, проте пізніше було вирішено використовувати формат по годині.

Перша серія першого сезону змогла зібрати біля екранів близько 7 мільйонів чоловік.

Цікаво, що вступні кадри кожної серії унікальні і не повторюють один одного.

Назва кожного епізоду першого сезону англійською мовою закінчується на букву "о".

Багато критиків заявляють, що "Краще зателефонуйте Солу" - один з кращих коли-небудь знятих приквелів, а деякі вважають, що він навіть перевершує свого попередника, серіал "У всі тяжкі".

Цікавою режисерської знахідкою є зв'язок між кольором одягу героїв і їх характером. Негативні персонажі одягаються в одяг червоних відтінків, позитивні воліють синій. При цьому чим інтенсивніше колір, тим більше персонаж тяжіє до добра або до зла.

Дія серіалу відбувається в 2002 році. Однак Туко в одній із серій використовує зброю, яка була випущена тільки в 2010.

Уважні глядачі можуть помітити безліч відсилань до серіалу "У всі тяжкі", наприклад, однакові локації і будинки. Навіть брелок Макгілла колись можна було побачити в руках Уайта.

Серіал "У всі тяжкі" став справді культовим. Дивно, але приквел зміг не тільки наздогнати, а й значною мірою перевершити свого попередника. Залишається тільки дочекатися виходу п'ятого сезону і насолодитися новими перипетіями долі Сола Гудмана, успішного кримінального адвоката, для якого не існує ніяких правил!

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