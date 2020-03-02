Костянтину з "Няні" – 72: куди зник Борис Смолкін і як виглядає зараз

Актор Борис Смолкін, відомий за роллю Костянтина з серіалу "Моя прекрасна няня", 2 березня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 72 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зник артист, як він зараз виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Смолкін Wday.ru

Борис Смолкін народився 2 березня 1948 року в Ленінграді. З дитинства він захоплювався сценою, в 1972 році закінчив Ленінградський інститут театру, музики і кінематографії (факультет музичної комедії), потім аспірантуру.

Борис Смолкін у молодості 24smi.org

Смолкін працював у Театрі музичної комедії, був постійним учасником ленінградського театру капусників "Четверта стіна", керованим Вадимом Жуком, брав участь у передачах "Безкоштовний Сир" і "Плавлений Сирок", де виконував сатиричні куплети.

Але відомим Смолкін став після того, як виконав роль дворецького Костянтина в серіалі "Моя прекрасна няня".

Борис Смолкін і Анастасія Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня"

Крім того, Борис Смолкін озвучував Йоду в фільмі "Зоряні війни", черепаху Скороход в мультфільмі "Принцеса-лебідь" та інших персонажів у багатьох картинах.

З 2014 по 2015 рік Смолкін був одним з ведучих гумористичного шоу "Це смішно!" на каналі "Росія-1".

Борис Смолкін також веде акторський курс у Санкт-Петербурзькому Балтійському інституті. Зараз він продовжує зніматися в кіно. Смолкін – заслужений артист Росії.

Борис Смолкін Rustars.TV

Що стосується особистого життя актора, відомо, що він одружений вдруге. Дружина Смолкіна Світлана молодша за нього на 23 роки.

Син актора від першого шлюбу Володимир Смолкін (народився в 1974) – театральний продюсер; син він другого, Гліб Смолкін (народився в 1999), – кандидат в майстри спорту з фігурного катання.

Як писав раніше OBOZREVATEL, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якої він відібрав їхніх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.

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