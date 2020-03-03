У мережі помітили цікаву подібність між подіями, які розвиваються в світі через поширення коронавірусу Covid-2019 і сюжетом знаменитого голлівудського блокбастера "Зараза".

Так, картина розповідає про те, як в світі намагаються запобігти епідемії смертельного вірусу невідомого походження. OBOZREVATEL пропонує коротко ознайомитися з сюжетом фільму (дивіться відео в кінці матеріалу).

Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Центром з контролю і профілактики захворювань США працює над запобіганням поширенню потужного вірусу. У зв'язку з тим, що інкубаційний період захворювання дуже короткий, а смертність і заразність занадто високі, відстежити його походження практично неможливо.

Кадр з фільму "Зараза" inverse.com

Смертність від вірусу, проти якого немає ні лікувальних протоколів, ні вакцини, становить понад 20%. Мутація вірусу затягує отримання вакцини і багато хворих гинуть.

Примітно, що за сюжетом фільму вірус був занесений в США з Гонконгу – спеціального адміністративного району Китаю. Як відомо, коронавірус також вперше було виявлено в Китаї.

Кадр з фільму "Зараза" Сult-and-art.net

Відзначимо, прототипом вірусу MEV-1, що фігурує у фільмі, став вірус Ніпах, що спалахнув в Малайзії в 1999 році.

В кінці стрічки медики розробляють вакцину і заморожують зразки вірусу в контейнері, де вже зберігаються культури збудників атипової пневмонії і свинячого грипу.

Збіг між подіями, описаними в стрічці "Зараза" і реальним поширенням коронавірусу в світі також помітила і виконавиця однієї з головних ролей Гвінет Пелтроу, про що написала на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши знімок у масці.

"Параноя? Обережність? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу свою справу знає і просто буде спати з цим весь політ. Я вже була в цьому фільмі. Бережіть себе", – прокоментувала фотографію зірка.

Дивіться також трейлер фільму "Зараза":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі розробляється більше 20 вакцин від коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

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