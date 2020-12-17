Королеву Англії в новому серіалі зіграє темношкіра актриса: в мережі розгорівся скандал

Британський телеканал Channel 5 випустить мінісеріал з трьох епізодів про життя Анни Болейн – другої дружини англійського короля Генріха VIII та матері королеви Єлизавети I. Головну роль в ньому зіграє темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт.

Так, в мережі вже з'явилися перші кадри зі зйомок історичної картини, яка отримала назву "Анна Болейн". Багато користувачів розкритикували творців за вибір виконавиці ролі королеви Англії. Докладніше про те, що відомо про серіал та про реакцію користувачів – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про проєкт поки відомо небагато – серіал буде називатися "Анна Болейн" та розповість про останні кілька місяців життя королеви Англії, яку у 1536 році стратили за звинуваченням у подружній зраді. Автори майбутньої стрічки обіцяють переосмислити боротьбу королеви з патріархальним суспільством і розповісти про її біографію з феміністської точки зору.

Дата виходу серіалу залишається невідомою, проте в мережі оприлюднили перші кадри зі зйомок: з них випливає, що роль королеви виконає британська актриса з ямайським корінням Джоді Тейлор-Сміт.

Більшість людей у соцмережах негативно відгукнулися про вибір Джоді на головну роль в серіалі "Анна Болейн". Вони заявили, що королева Англії не була темношкірою, тому актриса не підходить на цю роль.

Чому? Анна Болей була білою. Як світ відреагує, якщо біла людина зіграє Мартіна Лютера Кінга? Це нонсенс.

Абсурд. Світ зійшов з розуму.

Чудово. Тепер ми можемо отримати білошкірого виконавця ролі Нельсона Мандели?

Це абсолютно безглуздо. Вибачте, я нічого не маю проти темношкірих акторів/ актрис, але як можна зобразити реальну історію, коли первісний персонаж був білим? Це просто дивно. Не буду дивитися.

Інші ж, навпаки, встали на захист авторів фільму. Вони вважають, що нічого поганого в тому, щоб темношкірі актори грали білих персонажів немає – якщо саме колір шкіри не є важливим аспектом сюжету.

Анна Болейн необов'язково повинна бути білою – вона біла тільки на портретах, але той факт, що вона біла – нічого про неї не говорить. А ось Мартін Лютер Кінг повинен бути темношкірим, оскільки він був неймовірною людиною, яка боролася за права таких, як він сам.

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