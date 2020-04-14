"Консультант": про що розповідає серіал і де дивитися всі серії онлайн

Крістіна Долматова Кіно 10:31, 14.04.2020

13 квітня на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра 16-серійної детективної мелодрами під назвою "Консультант".

Так, в центрі сюжету серіалу знаходиться суперкриміналіст Борис Крилов, прикутий до інвалідного візка. Попри досвід головного героя, справжнім випробуванням для нього стає розслідування, в результаті якого гине його батько. Намагаючись знайти людей, які стоять за цим злочином, Борис стикається з таємницями минулого, а також зустрічає кохання.

Серіал "Консультант"
Фото: kino-nik.com

"Між усіма акторами серіалу є неписана домовленість: грати гранично чесно і по-справжньому проживати кожну сцену. Актори викладаються на всі сто", – розповів режисер серіалу Олег Туранський.

Серіал "Консультант"
Фото: kino-nik.com

Серіал "Консультант": дивитися 1 серію онлайн

Серіал "Консультант": дивитися 2 серію онлайн

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чи буде третій сезон популярного серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі".

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