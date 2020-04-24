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24 квітня • оновлено в 11:03
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"Консультант": чим закінчилася детективна мелодрама

1.1т
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Увечері 23 квітня на телеканалі "Україна" завершився один з найпопулярніших українських серіалів "Консультант".

Так, детективна мелодрама складалася з 16 серій. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чим закінчився серіал.

Чим закінчився серіал "Консультант"

Чим закінчився серіал "Консультант"

Фото: прес-служба каналу "Україна"

"Консультант" 15 серія

Анна побачить, що її син Льоша втік з дому і зрозуміє, що він у Голубєва. Вона хоче домогтися, щоб чоловік, який зґвалтував її 10 років тому, залишив її сина в спокої. Тому піде до нього на зустріч, взявши пістолет. Потім Голубєв приспить Анну і відвезе її до себе додому... Тим часом Крилов вийде на слід фармакомафії, пов'язаної з аварією його батька.

"Консультант" 16 серія

У фінальній 16 серії "Консультанта" зв'язана Анна прокинеться в будинку Голубєва, де знаходиться і її син Льоша. Голубєв тримає їх у себе в заручниках, адже переконаний, що вони – одна сім'я. Льоша ні про що не здогадується і думає, що знаходиться в гостях у Голубєва, поки не спуститься в підвал і не побачить людину закуту в ланцюги. Тоді хлопчик зрозуміє, що він не в гостях, а в полоні. Він знайде свою зв'язану маму в будинку – Анна благатиме його тікати. Паралельно з цим суперкриміналіст Крилов прийде в будинок Голубєва і спробує звільнити Анну та її сина. А Голубєв вимагатиме у неї під дулом пістолета зізнатися, чий Льоша син.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Тег
кіно
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