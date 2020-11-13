Коли вийде новий епізод серіалу "Друзі": Меттью Перрі розкрив деталі

Юля Ухіна Кіно 13:07, 13.11.2020 Оновлено: 13:09, 13.11.2020

Зйомки спеціального випуску культового серіалу "Друзі" в черговий перенесли через пандемію коронавірусу. Так, роботу над новим епізодом, який планували відзняти для HBO Max до кінця поточного літа, планують почати в березні 2021 року.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив один з акторів картини – Меттью Перрі. Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на возз'єднання "Друзів".

"Возз'єднання "Друзів" перенесено на початок березня. Схоже, у нас попереду напружений рік. І мені це подобається!" – заявив він.

Кадр з серіалу "Друзі"
filmpro.ru

Зазначимо, що в зйомках нової серії "Друзів" візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер. За словами продюсерів, спецвипуск не стане продовженням серіалу – актори постануть в ньому в ролі самих себе.

Як писав OBOZREVATEL раніше, голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Друзі", поділилася новим фото зі своїми колегами за серіалом.

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