Кнопкові телефони були краще сенсорних: п'ять переваг "дідусів" над прогресом

Старий-добрий кнопковий апарат був не такий уже й поганий. У нього були вагомі переваги перед сенсорним телефоном.

Які саме — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також читайте інші наші статті:

Вони вбивають смартфон: п'ять найшкідливіших додатків для телефону;

Як не вбити батарею в телефоні: п'ять способів врятувати улюблений гаджет;

Не витрачайте гроші даремно! П'ять непотрібних "фішок" в телефоні, на які ведуться покупці

Телефон довгий час не розряджається

У обмежених можливостей кнопкового мобільника є і позитивна сторона. В такому телефоні немає численних додатків, соцмереж, месенджерів, навігатора, які буквально пожирають заряд акумулятора.

З нього не дивляться відео, не читають новини, він не показує погоду на екрані. Ігри на таких телефонах примітивні. Невелика кількість функцій береже батарею.

Апарат тримає зарядку кілька днів, і власник телефону - завжди на зв'язку. Це особливо актуально для людей похилого віку, які періодично потребують медичної допомоги. Тим більше що старші люди важко освоюють наворочені смартфони.

Також ця особливість може стати вам в пригоді в скрутну хвилину. В умовах екстрених ситуацій (пожежа, землетрус, повінь) зарядити пристрій не буде можливості, а цей телефон не підведе і не розрядиться в самий критичний момент.

Надійність

Багато хто пам'ятає популярну модель кнопкового телефону, яку за особливу міцність і якість прозвали "цегла". Ці телефони впевнено тримають зв'язок.

Телефон Нокіа

Звичайно, не всі кнопкові мобільники настільки міцні. Але будь-який з них по надійності дасть фору крихким сенсорним смартфонам. Сучасні мобільники живуть максимум 5 років. Вони такі ніжні, що сенсор може пошкодитись навіть після падіння на ламінат. Зате їх прості кнопкові побратими служать більше десяти років, жодного разу не зламавшись.

Немає інтернету

З одного боку - це мінус. З іншого боку - немає спокуси зависати в соціальних мережах і месенджерах. Перші захоплення з приводу новітніх технологій поступово вляглися. Людство зрозуміло, що соцмережі, інтернет-серфінг, ігри з'їдають дорогоцінні час і сили.

Вже з'явилися перші прихильники цифрового аскетизму. Ці люди пропагують відмову від надмірного споживання інформації за допомогою мережі Інтернет.

І якщо людина користується лише кнопковим телефоном, то цілком можливо, робить це принципово. Вона живе досить повним життям, і їй не потрібно заповнювати порожнечу смартфоном. А якщо щось дійсно треба - може зрідка зазирнути в комп'ютер.

Відсутність інтернету є плюсом і для батьків підлітків. Вони купують бюджетний кнопковий апарат своїм дітям, щоб вони частіше гуляли на вулиці, нормально розвивалися фізично і спілкувалися наживо.

Зручно носити

Кнопкові телефони набагато компактніше своїх сенсорних побратимів. Ці крихітні пристрої без зусиль помістяться навіть в маленьку сумку.

Не страшно втратити

Ці телефони недорогі. Купівля смартфона веде за собою і інші неминучі витрати: чохол, захисне скло, навушники. Втрата кнопкового телефону не так вже і засмутить власника. На відміну від смартфона, він не містить файлів, які можуть потрапити в руки шахраїв і недоброзичливців.

Це паролі сайтів, дані банківських карт, фотографії та відео особистого характеру, повідомлення в месенджерах. Носити таке джерело даних з собою - не завжди безпечно.

Кнопкові телефони використовуються тільки для спілкування. На такий пристрій не можна встановити додаток-шпигун. Втім, малий вміст інформації на таких телефонах навряд чи приверне увагу злочинців.

Кнопкові телефони виявилися досить корисними пристроями. Вони потрібні у справі, а не для безглуздих розваг. Не кожен з нас готовий повністю відмовитися від смартфонів, але має сенс використовувати таку модель на всякий випадок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram