Кіно на межі фолу: топ-п'ять фільмів, які складно додивитися до кінця

Фільми на межі фолу - це картини відомих і молодих режисерів, що піднімають серйозні соціальні і психологічні проблеми. Відрізняє ці роботи велика кількість відвертих сцен, жорстокості і насильства, що, загалом, відповідає змісту, хоча і наближає їх впритул до категорії 21+.

Розповідаємо про топ п'ятірці кінокартин на межі сприйняття.

"Сербський фільм" (2009 г)

Режисер Срджан Спасоєвич. Прем'єра картини відбулася в 2010 р на фестивалі "South by Southwest."

За визначенням режисера "Сербський фільм" - це політична алегорія.

Головний герой картини - колишній порноактор Міклош, давно зав'язав з "темним" минулим. Тепер у нього сім'я і він бажає одного, спокійного життя.

Але диявол не дрімає, Міклошу роблять "вигідне" пропозицію, знятися в порнофільмі в останній раз. Гонорар за участь в картині забезпечить його на все життя. Герой погоджується, але, опинившись, на знімальному майданчику потрапляє в моторошний вир подій ...

Скажімо прямо - картину складно додивитися до кінця. Чому? Дивіться і зрозумієте.

"Останнє танго в Парижі"

Режисер Бернардо Бертолуччі. "Останнє танго в Парижі" класична еротична драма. Фільм вийшов на екрани в 1972 р У головних ролях знялися: Марлон Брандо і Марія Шнайдер.

"Останнє танго в Парижі" було номіновано на Оскар за режисуру і головну чоловічу роль. Картина займає 48 місце серед кращих мелодрам за версією AFI.

Дії фільму розгортаються в кінці 60-Х. Головний герой вражений смертю дружини, з незрозумілих причин, яка покінчила життя самогубством, і знаходиться в стані глибокої депресії.

Несподівано в його життя вривається ексцентрична дівчина Жанна ... Фільм відвертий навіть для нашого ліберального часу, в 70-х справив буквально ефект бомби, що розірвалася. "Останнє танго" - шедевр, ось тільки чому Брандо на цілих 15 років припинив спілкування з Бертолуччі, а у Марії Шнайдер на все життя залишилося огиду до вершкового масла?

"Любов"

Режисер Гаспар Ное. Французький драматичний 3D фільм. Прем'єра картини відбулася на Каннському фестивалі 20 травня 2015 р

У Грузії після демонстрації цього фільму навіть порушили кримінальну справу за фактом розповсюдження порнографії.

"Любов" отримала середні оцінки критиків. Так, сайт Rotten Tomatoes поставив оцінку 39% з 88 рецензій, а Metacritic - 51 бал зі 100.

Власна думка: "Любов" далеко не найкраще творіння Гаспара Ное, що стосується відвертих сцен, в цьому плані картина значно перевершує розрекламовані "50 відтінків сірого" і максимально близька до 18+.

Мілош змушений жити з нелюбимою жінкою, з якою у нього спільна дитина. Ну а в думках він постійно повертається до своєї колишньої дівчини Електри. Фільм побудований на "дуже реалістичних" спогадах головного героя про втрачене кохання.

"Сало або 120 днів Содому"

Останній фільм Паоло Пазоліні. Картина вийшла в 1972 році і є інтерпретацією роману маркіза де Сада "120 днів Содому" і "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі.

Дії картини відбуваються в Італії в кінці Другої світової війни у фашистській квазі республіці "Сало." "Еліта" республіки на чолі з принцом знущається і всіляко принижує групу юнаків і дівчат зібраної для втіхи збоченців, яким скоро прийде кінець.

"Німфоманка"

Режисер Ларс фон Трієр. Еротична драма "Німфоманка" вийшла 25 грудня 2013 року в Данії. Головні ролі у фільмі виконали Шарлотта Генсбур і Стеллан Скарсгард.

Картина отримала високу оцінку критиків і вважається шедевром сучасного кінематографа.

За сюжетом головний герой (Скарсгард) знаходить на вулиці побиту жінку і призводить до себе додому. У процесі спілкування з'ясовується, що у Джо (Шарлотта Генсбур) сильна психологічна залежність від сексу. Джо розповідає історію свого життя і сексуальних відносин з безліччю партнерів.

Всі перераховані картини не годяться для сімейного перегляду або для розваг у веселій компанії. Ці фільми по безлічі причин краще дивитися в поодинці, щоб не комплексувати і зосередитися на сюжеті.

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