"King's Man: Початок": трейлер, відгуки, дивитися онлайн, коли вийде

"King's Man: Початок" - це британо-американський бойовик з елементами комедії, який скоро буде показаний на великих екранах по всьому світу.

Фільм є приквелом кінокартин " Kingsman: Секретна служба" і " Kingsman: Золоте кільце" і знімається одночасно з третьою частиною історії про Еггсі і Гаррі Харта, чому немало раді шанувальники.

Чого ж очікувати від майбутньої прем'єри? Коли саме вона відбудеться? Хто виконав головні ролі у фільмі? І, найголовніше, який же там буде сюжет?

Коли вийде фільм "King's Man: Початок" 2020?

Світова прем'єра призначена на 12 лютого 2020 року, а українська – на 27 лютого. Спочатку планувалося, що фільм вийде в листопаді 2019 року, але в силу певних причин, що не розголошувалися, прем'єра була відкладена.

Зйомки проходили навесні 2019 року.

Про що були попередні фільми?

У першому фільмі "Kingsman: Секретна служба" розповідалася історія розумного хлопця Еггсі, який промишляє крадіжками і часто влипає в неприємні ситуації. З самого дитинства за ним спостерігає Гаррі Харт, людина з секретної служби, відповідальної за безпеку країни, тому що в минулому батько Еггсі врятував його життя і попросив наглядати за сином. Одного разу Гаррі вирішує, що пора розкрити хлопчику правду і прийняти на навчання ...

У другому фільмі "Kingsman: Золоте кільце" секретна служба переживає не найкращі часи. Ворог зумів здолати більшу частину співробітників, всі штаби зруйновані, і ресурсів на гідний опір більше не вистачає. Тоді уцілілим агентам доводиться просити допомоги у американських колег і об'єднуватися з ними в одну команду, щоб врятувати світ ...

В обох фільмах головні ролі виконували Терон Еджертон (Еггсі) і Колін Ферт (Гаррі Харт), які не з'являться в новому фільмі, але в найближчому майбутньому повернуться до своїх ролей ще один раз, щоб підвести риску під історіями своїх персонажів.

Про що буде фільм "King's Man: Початок" 2020?

З самого початку було відомо, що цей фільм популярної екшен-франшизи стане приквелом вже знайомій багатьом історії, і дозволить шанувальникам побачити, як створювалася і розвивалася секретна служба Kingsman, хто за нею стояв на самому початку.

Дія розгортається за часів кровопролитної Першої світової війни. Головний герой – юний Конрад, він сповнений бажання послужити своїй країні добру службу і хоч якось переломити ситуацію в кращу сторону. У цьому йому допомагає таємничий Герберт Кітченер, один з перших агентів таємної британської служби. Він бачить в хлопчиську величезний потенціал і бажає розкрити його як можна швидше.

Знайомих по попередніх фільмів осіб тут, природно, не буде. Однак шанувальникам немає ніякої причини турбуватися, адже разом із продовженням знайомої історії вже на стадії створення.

Де дивитися фільм "King's Man: Початок"?

Настільки видовищні фільми завжди стоять того, щоб бути побаченими на великому екрані, тому рекомендується сходити в кіно. А якщо не хочеться, то ніяких проблем немає, фільм з'явиться у вільному доступі протягом півроку після прем'єри.

Хто зняв фільм "King's Man: Початок"?

Режисер фільму – Меттью Вон, людина, яка стоїть за всіма фільмами франшизи і не збирається віддавати кермо влади в чиїсь руки. Захоплений цією історією, він охоче розвиває її в різних часових проміжках в однаково високій якості. Також він виступає в якості виконавчого продюсера.

Сценарій написав Карл Гайдусек, який поки що не знайомий навіть самим захопленим кіноманам, але, знову ж таки, історію продумував Вон, тому немає ніяких причин для занепокоєння.

Трейлер фільму "King's Man: Початок" 2020

Перший трейлер, що не дає підказок до сюжету, але він дуже атмосферний. Незважаючи на відсутність звичних героїв і зовсім інший часовий проміжок, очевидно, що це та ж сама історія, і вона буде точно такою ж цікавою, як і дві попередні частини.

Ви можете подивитися трейлер фільму "King's Man: Початок" 2020 прямо зараз:

Відгуки "King's Man: Початок"

Перший трейлер нового "King's Man" викликав захват у мережі. За місяць він набрав більше 3 мільйонів переглядів і близько 10 тисяч лайків.

"Боже, я побачив цей трейлер в рекламі і до самого кінця не розумів що за цікавий фільм буде. І коли в кінці показали магазин ... це було до мурашок", "При перегляді трейлера у мене мурашки по тілу були", "Виглядає бомбезно. Сподіваюся не зроблять комедію, як другу частину"," Краща трилогія про шпигунські бойовики! "Трохи краще ніж трейлер 2-ий частини. І навіть тупих жартів не було помічено ", - написали в коментарях до відео.

Акторський склад

Роль Конрада, головного героя, дісталася молодому актору Харрцсу Дікінсону, відомому за роллю Ліама Стюарта в фільмі "Темні відображення". Також зовсім скоро відбудеться прем'єра фільму "Малефісент: Володарка тьми", де Дікінсон зіграв принца Філіпа.

Друга головна роль дісталася Рейфу Пайнсу, у якого досить вражаюча фільмографія. Тут і "Пригоди Шерлока Холмса", і "Готель" Гранд Будапешт ", і кілька фільмів про Джеймса Бонда.

Також у фільмі знялися Аарон Тейлор-Джонсон ( "Під покровом ночі"), Ріс Іванс ( "Сноуден"), Джема Артертон ( "Рок-н-рольщик"), Меттью Гуд ( "Гра в імітацію"), Том Холландер ( "Богемська рапсодія"), Стенлі Туччі (" Голодні ігри "), і інші.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!