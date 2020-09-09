Кина не будет? Роберт Паттинсон заболел коронавирусом

Диванний критик Кіно 11:27, 9.09.2020

Одному британскому актеру не хватало приключений на свою пятую точку. И он решил их успешно заработать!

Съемочная команда нового фильма о Бэтмене заявила, что среди них есть больной COVID-19. Позже оказалось, что им является Роберт Паттинсон. Его отправили домой лечиться, а съемки заморозили.

Дата премьеры пока остается неизменной — осень 2021 года. Остается надеяться, что Роберт снова не будет страдать фигней, как уже было в середине мая. А то точно останется без крыши над головой

А пока киноделы думают, что делать с новым Бэтменом, предлагаем вам посмотреть кинцо со старым — Бэтмен против Супермена: На заре справедливости. Хороший экшн и куча флэшбеков гарантированы!

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