У Києві відбудеться КІБЕРТУРНІР M PLAY Сompetition CS: GO 2x2

Локація: MPlay Game Zone, кінотеатр Multiplex SkyMall, пр. Генерала Ватутіна, 2т.

Дата: 15.12

Тривалість: 10.00-18.00

Кіномережа Multiplex і бренд для справжніх геймерів Republic of Gamers запрошує фанів CS: GO на кібертурнір MPlay Competition CS: GO 2x2. Команди з 2-х гравців можуть реєструватися на турнір на сайті Multiplex.ua.

У п'ятницю, 13.12, о 16.00 з усіх зареєстрованих потенційних учасників рандомно будуть обрані 32 команди для безпосередньої участі в турнірі. Інформацію про відбір учасники зможуть побачити на сайті кіномережі і офіційній сторінці Multiplex в FB.

Все, кого, на жаль, ми не зможемо запросити в якості основних гравців, будуть запрошені на турнір в якості запасних команд і глядачів. Фінал турніру буде транслюватися на youtube-каналі Multiplex.

На турнірі будуть розігруватися цінні: монітори, клавіатури, мишки та ін. Серед уболівальників, глядачів і запасних гравець також будуть розіграні цікаві призи. Крім того, в соцмережах Multiplex відбудеться розіграш фірмових подарунків.

