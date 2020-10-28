Кіану Рівз вразив фанатів кардинальною зміною іміджу для "Матриці 4". Фото

Голлівудський актор Кіану Рівз зробив ультракоротку стрижку й поголився для зйомок у фільмі "Матриця 4".

У такому вигляді його підловили папараці в Німеччині. Саме там зараз проходять зйомки кінострічки. Після появи світлин в мережі, їх запостили на фанатських сторінках в Instagram.

Фоловери із захопленням сприйняли зміни у зовнішності улюбленого актора. Раніше Рівз носив довге волосся й бороду, які вже стали невід’ємними атрибутами його образу.

Кіану Рівз поголився налисо для зйомок в "Матриці". Instagram

Зазначимо, що про зйомки продовження кіноісторії "Матриці" стало відомо у 2019 році. Тоді творці фільму анонсували повернення персонажа Рівза. Деталі сюжету майбутнього фільму тримають у секреті. Прем’єра запланована на 21 грудня 2020-го.

Кіану Рівз поголився налисо. Instagram

Як виглядає Кіану Рівз після зміни іміджу. Instagram

Кіану Рівз кардинально змінив імідж. Instagram

Кіану Рівз поголився для ролі в "Матриці". Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фото Кіану Рівза знайшли в українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас.