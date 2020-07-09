Катерині Гусєвій – 44: як змінилася зірка "Бригади"
Російська актриса Катерина Гусєва, зірка російського класичного мюзиклу "Норд-Ост" і культового серіалу 2000-х "Бригада" святкує свій день народження. 9 липня їй виповнилося 44 роки.
Гусєва вважається однією з найбільш затребуваних і найкрасивіших актрис Росії. OBOZREVATEL вирішив показати, як вона змінилася з початку своєї кар'єри.
З ранніх років Катерина Гусєва займалася всілякими видами спорту і танцями. Зараз вона приділяє багато часу плаванню, дихальній гімнастиці "цигун" і навіть тайському боксу.
Одним з важливих чинників, які допомагають актрисі виглядати в 40 помітно молодше свого віку – це повноцінний сон, як вважає актриса. А ще – підтримка сім'ї: Катерина 24 роки живе у шлюбі з бізнесменом Володимиром Абашкіним. Пара виховує двох дітей: сина Олексія та доньку Анну.
Однією з ключових ролей Катерини Гусєвої стала робота в серіалі "Бригада", де вона зіграла дружину кримінального авторитета Саші Білого (зіграв Сергій Безруков) – Ольгу Бєлову. Серіал вийшов на екрани в 2002 році.
Як змінювалася зовнішність Катерини Гусєвої:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Сергій Безруков, який зіграв головну роль в серіалі "Бригада", поділився рідкісними кадрами зі зйомок. Архівні знімки спровокували ажіотаж в мережі.