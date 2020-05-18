Давняя мечта девочек-подростков, актер Роберт Паттинсон не скучает на карантине. После того, как ему поручили играть нового Бэтмена, он ест как не в себя. Оно и понятно, ведь Темный Рыцарь должен быть широкоплечим, а не субтильным. Но мускулами Роберт пока не обзавелся, хоть киностудия и присылает ему питание для набора веса. Может, после карантина он снова выйдет на пробежку и возьмется за железки.

Вместо этого Паттинсон решил воплотить в жизнь давнюю мечту — запустить бизнес по приготовлению пасты. Видимо, у актера настолько много свободного времени, что ему уже стало скучно в четырех стенах своей лондонской квартиры. Даже наличие девушки уже не спасает.

Запустить торговлю макаронами Роберт решил с самого простого, приготовив пасту в микроволновке. Для этого он вооружился макаронами, кукурузными хлопьями, сыром и соусом. Однако стоило новоявленному Бэтмену поставить свое творение в микроволновку, как она тут же сгорела. Что же, не будет Паттинсон торговать макаронами. Пусть лучше к будущей роли готовится.

А пока горе-кулинару неймётся на карантине, предлагаю ознакомиться с очередной аллюзией на "Сумерки" — фильмом Мэтта Ривза "Впусти меня. Сага". По сути, та же история, только в исполнении детей. Да, и вампир там совершенно другой. Какой именно — узнаете сами!

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