Карантин вихідного дня в Україні: як будуть працювати кінотеатри

Софія Ковнір Кіно 17:00, 13.11.2020 Оновлено: 17:07, 13.11.2020

Згідно з постановою Кабінету міністрів, в зв'язку з введенням карантину вихідного дня в Україні кінотеатри працюватимуть з певними обмеженнями.

Про це стало відомо в ході засідання уряду 11 листопада, яке транслювалося на YouTube-каналі.

На території України будуть діяти обмеження, які вводили в "помаранчевій зоні".

Так, за новими правилами буде заборонена діяльність кінотеатрів і театрів із заповненістю залів у них більш ніж на 50% місць в кожному окремому залі.

В Україні кінотеатри працюватимуть з певними обмеженнями
Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні штрафу за порушення карантину вихідного дня можна уникнути, якщо знати тактику поведінки в суді.

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