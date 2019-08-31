Канадський Шерлок Холмс: на ObozTV покажуть прем'єру серіалу ''Розслідування Мердока''

Культовий телесеріал "Розслідування Мердока" з'явиться в ефірі ObozTV. Він буде транслюватися по буднях, о 20:10.

Серіал, знятий за творами канадської письменниці Морін Дженнінгс, розповідає про незвичайного детектива Вільяма Мердока, що працює в одній з поліцейських дільниць міста Торонто.

Особливий шарм телесеріалу "Розслідування Мердока" надає використання в якості персонажів реально існуючих історичних особистостей. На екрані в кожній серії з'являються вчені Нікола Тесла і Олександр Белл, ілюзіоніст Гаррі Гудіні, письменники Артур Конан Дойль, Герберт Уеллс і Джек Лондон, шоумен Буффало Білл, прем'єр-міністр Канади Уїлфрід Лорьє, власник заводів автомобілебудування Генрі Форд, і навіть майбутній прем'єр міністр Великобританії Уїнстон Черчілль.

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