Как вам такое, скептики? Илон Маск призвал на помочь Тора и Локи!

Диванний критик Кіно 17:09, 3.06.2020

"Комсомолец-спортсмен" и просто гений инженерной мысли Илон Маск снова уделал всех. Он умудрился позвать на помощь в подготовке миссии SpaceX известных супергероев. Точнее, автора их костюмов.

Голливудский дизайнер Хосе Фернандес разработал скафандры для астронавтов. Конечно, сам он не знал, что будет делать самый настоящий скафандр. Так, очередной костюм для боевика Marvel. Да и о компании Илона Маска он знать не знал. Но как только до него дошло, что перед ним стоит задача вселенского масштаба, он подошел к ней с ещё большей серьёзностью.

Конечно, результат понравился не всем. Но не для красоты создают скафандр, а для космических полетов. Так что остаётся пожелать Маску и его команде удачи!

А пока корабли SpaceX бороздят просторы Вселенной, предлагаем посмотреть фильм "Первый мститель: Противостояние". Капитан Америка и его Мстители сразятся с прибежниками Тони Старка. Кто возьмет верх в этой битве?

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