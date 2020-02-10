Стремление к жизни сильнее любой политики. Особенно тогда, когда жизнерадостность имеет рейтинги больше, чем аварии, убийства и тотальная "зрада" в выпусках ТСН. И это несмотря на то, что судьба внесла свои коррективы.

Однажды так не повезло молодому аристократу Филиппу. Он попал в страшную аварию на параплане, после чего оказался в инвалидной коляске. Казалось бы, больше жить незачем. Богач решил нанять себе помощника, который будет за ним ухаживать. Среди кандидатов оказался безработный сенегалец Дрисс. Несмотря на его грубость и бестактность, именно он понравился богатому французу. Темнокожий парень привнес в жизнь дворянина драйв и легкость, которых так не хватало миллионеру. Но вдруг Дрисс узнал о секрете, который Филипп скрывал от него долгое время.

Что узнал помощник состоятельного мужчины и как они преодолеют новые обстоятельства? Узнаете в драме Оливье Накаша и Эрика Толедано "1+1".

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