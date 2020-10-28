Кабмін дозволив витрачати гроші з COVID-фонду на патріотичні серіали

Кабінет міністрів дозволив використовувати для реалізації окремих етапів виробництва патріотичних серіалів бюджетні гроші з "коронавірусного" фонду.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики.

Уряд схвалив проект постанови "Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2".

"Це дозволить більш ефективно використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту і підтримку кіногалузі в умовах коронакризи", – сказано в повідомленні.

При цьому в постанові Кабміну від 8 липня №592 вказувалося, що кошти повинні бути використані до кінця 2020 року.

"Тому виникла необхідність передбачити можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів (етапів)", – пояснили в міністерстві.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Глава "Укравтодору" пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги. Йшлося про близько 20,5 млрд грн.