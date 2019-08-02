Із серіалу "Чорнобиль" вирізали важливу сцену

З другої серії культового серіалу "Чорнобиль" від HBO була вирізана важлива сцена.

Як передає The Hollywood Reporter, сценарист Крейг Мезін зізнався, що в первісному сценарії партійний працівник запевняв жінку, що після аварії на ЧАЕС "немає жодних проблем".

"Далі йде сцена, де ми бачимо, як насправді він намагається умовити чиновників дозволити йому скасувати парад 1 травня в Мінську через забруднене повітря. Він не зміг вирішити питання, і йому самому довелося брати участь у демонстрації", – розповів виданню Мезін, заявивши, що цей момент варто було б відредагувати.

Він зазначив, що ця глава в історії "Чорнобиля" – правда. Він нагадав, що в Києві і Мінську 1 травня люди вийшли з дітьми на паради, навіть не підозрюючи, що за кілька днів до цього в повітрі поширилася радіація.

скріншот з серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили зняти свій фільм про Чорнобиль. Презентація проекту вже відбулася. Режисером серіалу є Мирослав Слабошпицький.

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