Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Із серіалу "Чорнобиль" вирізали важливу сцену

2.1т Читати матеріал російською

З другої серії культового серіалу "Чорнобиль" від HBO була вирізана важлива сцена.

Як передає The Hollywood Reporter, сценарист Крейг Мезін зізнався, що в первісному сценарії партійний працівник запевняв жінку, що після аварії на ЧАЕС "немає жодних проблем".

"Далі йде сцена, де ми бачимо, як насправді він намагається умовити чиновників дозволити йому скасувати парад 1 травня в Мінську через забруднене повітря. Він не зміг вирішити питання, і йому самому довелося брати участь у демонстрації", – розповів виданню Мезін, заявивши, що цей момент варто було б відредагувати.

Новини
У трейлері російського серіалу "Чорнобиль" знайшли ляп

Він зазначив, що ця глава в історії "Чорнобиля" – правда. Він нагадав, що в Києві і Мінську 1 травня люди вийшли з дітьми на паради, навіть не підозрюючи, що за кілька днів до цього в повітрі поширилася радіація.

Із серіалу "Чорнобиль" вирізали важливу сцену

скріншот з серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили зняти свій фільм про Чорнобиль. Презентація проекту вже відбулася. Режисером серіалу є Мирослав Слабошпицький.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Чорнобильська зона" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чорнобильська зона
Тег
Чорнобиль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel