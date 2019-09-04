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4 вересня • оновлено в 14:01
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"Італійські простирадла не брешуть": у мережі розповіли про добрий знак для кіно в Україні

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На Венеціанському кінофестивалі вперше за історію його існування підняли український прапор. Це було зроблено на честь прем'єри фільму "Атлантида".

Крім того, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега звернув увагу на незвичайний "знак", який може означати перемогу для українського фільму. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Італійські простирадла не брешуть": у мережі розповіли про добрий знак для кіно в Україні
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"Сьогодні на Венеціанському кінофестивалі вперше в його історії підняли український прапор. Це було зроблено на честь прем'єри фільму "Атлантида" головну роль у якому зіграв працівник фонду "повернись живим" Андрій Римарук. Але перед цим у нашому кварталі ми побачили це. Італійські простирадла мені ще ніколи не брехали. Тому ми трактували це як знак, що український фільм може отримати тут нагороду. Теж вперше у нашій історії", – написав Дейнега.

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу у війні з Росією і повернення Донбасу. Історія зосередиться на тому, яким буде життя на Донбасі в майбутньому.

"Італійські простирадла не брешуть": у мережі розповіли про добрий знак для кіно в Україні

Як раніше писав OBOZREVATEL, український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
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