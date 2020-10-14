Історії про Шерлока Холмса – 128 років: 5 акторів, які легендарно зіграли роль найвідомішого детектива

14 жовтня 1892 британський письменник Артур Конан Дойл випустив свою першу книгу про знаменитого детектива Шерлока Холмса. Шедевральному образу сищика виповнилося 128 років. Але не тільки книга принесла небувалу славу персонажу Шерлока Холмса, а й величезна кількість знятих фільмів і серіалів.

OBOZREVATEL розповідає про 5 акторів, які чудово впоралися з роллю знаменитого лондонського детектива.

Безіл Ретбоун

Найбільше визнання Безіл Ретбоун отримав за роль великого сищика Шерлока Холмса в фільмах "Пригоди Шерлока Холмса" і "Собака Баскервілів". За визнанням самого актора, Шерлок – його улюблена роль у кіно. Всього було знято 14 серій кіносеріалу в період з 1939 до 1946 року. Напарником Ретбоун став актор Найджел Брюс, який виконував роль доктора Ватсона – вірного компаньйона Холмса.

Безіл Ретбоун у ролі Шерлока Холмса. Кинопоиск

Образ Ретбоуна досить близький до літературного першоджерела. Шерлок у виконанні американського актора спокійний і таємничий, але водночас енергійний і сповнений ентузіазму. Відзначимо, що Ретбоун поставав перед глядачами в ролі Холмса 14 разів, але завжди вмів внести в образ Шерлока щось нове. Ці фільми назавжди увійшли в історію "холмсіанського" кінематографа.

Артур Уонтнер

Британський актор втілив образ легендарного детектива в п'яти фільмах, знятих у період з 1931 до 1937 року: "Сплячий кардинал", "Знак чотирьох: найбільша справа Шерлока Холмса", "Тріумф Шерлока Холмса", "Срібний" і "Зниклий Рембрандт" – останній вважається загубленим. На час дебюту в серії Артуру Уонтнеру виповнилося вже 56 років.

Артур Уонтнер у ролі Шерлока Холмса. Турбіна.ру

Однак британські глядачі прийняли його Холмса із захопленням: на їхню думку, його добре обличчя, яке час від часу осявала пророча посмішка, набагато краще передавало характер істинного, книжкового Холмса порівняно з інтерпретацією Безіла Ретбоуна, який показав енергійнішого і навіть агресивнішого Шерлока.

Василь Ліванов

"Радянський" Шерлок Холмс став справжнім улюбленцем не тільки на просторах СРСР, але і в Британії. Такий вердикт винесли англійці ще 1982 року, коли фільм з Василем Лівановим у головній ролі "Пригоди Шерлока Холмса і Доктора Ватсона" вперше транслювали на каналі BBC. Дует Василя Ліванова та Віталія Соломіна (доктор Ватсон, – Ред.) на батьківщині Шерлока визнали найкращим в історії. Орден Британської імперії, отриманий Василем Лівановим у 2006 році з рук самої королеви Єлизавети II, вкотре підтвердив тонку гру актора.

Ліванов (праворуч) і Соломін у ролях Холмса і Ватсона. Kinoreporter.ru

Ліванов показав Холмса справжнім джентльменом, спокійним і розважливим, без зарозумілості і зайвої впевненості в собі. Його сищик – дуже душевний.

Роберт Дауні-молодший

У 2009 році відомий британський режисер Гай Річі представив своє бачення історії про Шерлока Холмса в однойменній стрічці. Головну роль він віддав американцю – Роберту Дауні-молодшому. Роль Ватсона зіграв англієць Джуд Лоу.

Роберт Дауні-молодший у ролі Шерлока Холмса. Кинопоиск

У цій стрічці Холмс запам'ятовується насамперед своїм характером. Перед нами аж ніяк не незворушний джентльмен, а авантюрист, зухвалий, з почуттям гумору, дуже емоційний. Незважаючи на те що він прекрасно впорався із завданням, на кращого Шерлока Дауні-молодший не претендує.

Бенедикт Камбербетч

Холмс у виконанні Камбербетча – зарозумілий, самозакоханий і позбавлений емоцій супергерой, головна мета якого – довести всьому світові, що він на голову вище і на порядок розумніший за всіх сищиків і злочинців у світі разом узятих. І у нього це виходить – глядач, навіть близько знайомий з матеріалом, не завжди встигає за думкою Холмса, який постійно виявляється на крок попереду.

Бенедикт Камбербетч – виконавець ролі сучасного Шерлока. Filmpro.ru

Актор дуже відповідально підійшов до своєї роботи — перш за все, уважно прочитав усі твори про свого героя. Незважаючи на ексцентричність його персонажа, він справив на глядачів сильне враження – багато хто прийшов у захват від такої інтерпретації сьогоднішнього Холмса в серіалі "Шерлок".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подивитися в День захисника України 14 жовтня: 5 кращих фільмів про війну і героїв країни.