"Іронії долі" – 45 років: цікаві факти та яскраві кадри зі зйомок відомої новорічної стрічки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
1,1 т.
'Іронії долі' – 45 років: цікаві факти та яскраві кадри зі зйомок відомої новорічної стрічки

1 січня 2021 року відомому фільму "Іронія долі, або З легким паром!" виповнюється 45 років. Новорічна кінострічка популярна крилатими фразами головних героїв, ролі яких виконали такі знаменитості як Барбара Брильська, Андрій Мягков, Юрій Яковлєв і багато інших.

Зйомки картини стартували у січні 1975-го і вже 31 грудня відбулася прем'єра. Про цікаві факти фільму пише Esquire (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

  • 22 січня вважалося першим знімальним днем Барбари Брильської в Ленінграді, але до цього актрисі потрібно було прилетіти на кілька днів в Москву, щоб зустрітися з костюмерами і гримерами. Є легенда, що в Надіній новорічній сукні до цього, у 1972 році, знімалася Антоніна Шуранова в детективі "Небезпечний поворот". До речі, Брильській сукня зовсім не подобалося.

Головні актори фільму

  • У Юрія Яковлєва не було часу ні на проби гриму, ні на примірку, але за щасливим збігом обставин йому підійшли зшиті на Олега Басилашвілі костюми.

Кадр зі зйомок фільму

  • За початковим задумом режисера сцену, що вдкриває фільм, потрібно було знімати з вертольота, щоб показати одноманітність міських будівель. Грошей на вертоліт не виявилося – з цієї причини картина починається з анімаційного ролика з будівлями, що крокують, який показує думку Рязанова і Брагінського про схожості міст.

Зйомки фільму "Іронія долі"

  • Квартири головних героїв знімалися на "Мосфільмі" в одній декорації – в залежності від потрібної сцени меблі переставляли, додавали або прибирали, і квартира ставала то Наді, то Жені. А ось ролі "типових" будинків за знаменитою адресою "3-тя вулиця Будівельників, 25" у Москві та Ленінграді виконали не звичні панельні хрущовки, а експериментальне житло, побудоване в районі станції метро "Південно-Західна" у Москві.

Барбара Брильська і Андрій Мягков

  • Сцени в лазні були зняті не в якихось саунах, лазнях, а на цокольному, погано опалювальному поверсі "Мосфільму", куди для зйомок декораторами були принесені столики, пальми і лавочки. Актори і масовка мерзли у тонких простирадлах. Існує байка, що в один з таких знімальних днів хтось із акторів протягнув на майданчик спиртне і замінив їм "алкоголь" у кадрі – Рязанов після чергового дубля помітив це. Наступного дня їм було дано вказівку строго стежити, щоб ніхто не приносив з собою міцні напої. Актори зображали тверезих, будучи напідпитку, і п'яних – тверезими.

Зйомки фільму в лазні

  • Сам Рязанов теж показався в картині – був потрібний актор, на якого Лукашин в літаку постійно клав голову під час польоту. Шукати когось часу не було, і оператор Володимир Нахабцев запропонував, щоб цю роль виконав сам Рязанов. Але це не єдина поява несподіваних персонажів у фільмі: Людмила Гурченко і Андрій Миронов, які проходили проби на головні ролі, теж потрапили в картину – в сцені, коли Іполит приходить до Наді, по телевізору показують "Солом'яний капелюшок", в якій якраз вони і були зайняті.

Як проходили зйомки фільму "Іронія долі"

  • Серйозні проблеми у команди виникли зі зйомками натури в Ленінграді – снігу не було. Через це декораторові в прямому сенсі доводилося створювати зиму своїми руками з підручних засобів: вати, крейди, піни для гоління, нафталіну і штучного снігу. Для довгих проходів і загальних сцен сніг привозили з аеропорту Пулково, де він ще не встиг розтанути.

  • У Москві хоч і була морозна зима і лежав сніг, під час зйомок на вулиці теж зображували заметіль за допомогою паперової стружки і вітродуя.

Один із кадрів з фільму "Іронія долі"

  • Ще однією проблемою, що виникла під час виробництва, став рівень російської мови Барбари Брильської. Та й настроювання трьокамерної системи "Електронік-КАМ", яка, за задумом, повинна була полегшити монтаж, процес зйомок затягувала. Все це призвело до того, що термін здачі картини довелося переносити.

Знімок зі зйомок новорічної кінострічки "Іронія долі"

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